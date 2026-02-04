市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼。香港近日一名長期奔走於大埔，宏福苑火災災後支援前線的社會福利署男社工，於上月在探訪災民後，回程途中不幸在街上暈倒，送院搶救後證實不治。
撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shuttershock、iCable
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼
事發在今年 1 月 22 日晚上，據報這名社工當時剛完成在大埔宏福苑的「一戶一社工」支援工作，與一名長者居民面談完畢。在返回社署辦公室的路上，他在街頭突然失去知覺倒地。
雖然救護員即時趕至並將其送往醫院，惜最終返魂乏術。這名正直壯年的社工，身後留下了妻子及年幼的孩子，家庭頓失支柱。
孫玉菡、楊何蓓茵致哀：政府承諾全力支援家屬
事件發生後，勞工及福利局局長孫玉菡於 2 月 2 日正式代表當局對該名社工的離世表示深切哀悼：
「我代表勞福局向其家人致以誠摯慰問。社署事後已即時聯絡他的家人提供適切支援，並會繼續協助他們渡過這艱難時刻。」
公務員事務局局長楊何蓓茵亦同步發聲，形容事件是一宗「不幸離世」，並強調政府正盡力協助遺屬面對這段悲痛且艱難的日子。社會福利署隨後回覆查詢時，對事件表示深表難過及惋惜。
「一戶一社工」壓力爆棚？基層社工工作量受關注
針對宏福苑五級火災，社署動員了近 2,000 名社工推行「一戶一社工」計劃，每名災民戶配對一名社工，負責情緒支援、心理輔導及申請各類援助。然而，這項看似完善的支援機制，背後卻隱藏著沉重的工作負擔。
立法會議員陳凱欣早前已對此表達關注。她指出「一戶一社工」的工作範圍非常廣泛，社工本身已有日常個案需處理，再加上災後復原階段的需求，對體力與精神都是極大考驗。甚至有前線社工曾反映，因指令要求需即日與大量災民聯絡，壓力已瀕臨「爆煲」邊緣。
💡醫思小百科：不可忽視的猝死預兆
世界衛生組織（WHO）於2019年首度將過勞納入疾病分類。過勞死則是一種職業性的突然死亡，因過度勞動導致積勞成疾而死，其原因可包括由壓力引起的心臟病發作，或長期疲倦所導致的中風致死。過勞或工作過度的症狀包括：長時間感覺精疲力竭或提不起勁、對工作有倦怠感、記憶、注意力減退、工作效率降低等。
據香港勞工處2021年統計顯示，近年非因意外死亡（即或涉「過勞死」）的個案，高達約每年120至140宗。過去6年計，工作期間非因意外死亡的個案超過700宗，當中超過一半個案與心臟疾病有關，而「過勞」正是引發心臟疾病的成因之一。而勞工處一份2019年的資料則顯示，僱員在工作期間非意外死亡個案中，高達76%涉及心臟及腦疾病，當中，會計、法律、出版、設計等專業的個案共有120宗。
日本過勞死預防協會曾列舉「10大過勞危險信號」，指若符合下列3-5項的人，就已具備了過勞死的特徵；若有中了6項以上，則是過勞指數「達標」，過勞死的機會高於一般人，屬於危險期。
啤酒肚早現
開始掉髮
頻繁上廁所
性慾下降
記憶力減退
心算能力變差
情緒易怒、煩躁
無法集中精神
睡覺時間縮短
常常頭痛和耳鳴
目前社署尚未正式回應該名社工是否因「過勞」致死，僅重申會提供適切協助。然而，不少市民認為政府在推行高效支援政策的同時，亦應檢視前線員工的工作量，避免因「救人」而犧牲了「救人者」的性命。
