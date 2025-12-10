30+歲暈碳不暈船！「暈碳」是什麼？Threads新興潮語：吃了碳水像吃了安眠藥一樣想睡覺

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Threads上潮語有很多，近期就有脆友分享，「32歲，我已經不是當年會暈船的小女生了，我暈的是碳！」引起大量共鳴，有不少網友都回應指，「不用給我酒，一顆麵包我就可以睡很好」。到底「暈碳」點解呢？一起來看看吧！
「暈碳」是什麼？
「暈船」照字面解就有暈船浪的意思，亦延伸出在愛情上因為喜歡人太上頭而「暈船」。不過現在30+歲不只「暈船」，也會「暈碳」。這個源自Threads的新名詞，精準地描述了不少人因為吃了碳水而感到極度疲倦、頭腦遲鈍，像吃了安眠藥一樣，「暈到不行」。這種「飯氣攻心」的感覺，讓人有種像吃了酒一樣的tipsy狀態，難怪網友都搞笑地說，「不用給我酒，一顆麵包我就可以睡很好」。
到底「暈碳」背後有什麼科學原理？又該如何擺脫這種「餐後昏迷」的詛咒？
從「胰島素衝擊」到「睡眠賀爾蒙」
「暈碳」在醫學上稱為 Postprandial Somnolence (餐後嗜睡)，但其運作機制，的確與我們進食碳水化合物的種類和份量息息相關。
1. 胰島素的過山車效應：
當我們快速攝入大量精製碳水化合物（如白飯、白麵包、含糖飲料）時，血糖會迅速飆升。為了應對血糖，胰臟會釋放大量的胰島素（Insulin）將糖分運送到細胞。這個過程的突然和劇烈，就是造成「暈碳」的第一個衝擊。
2. 色氨酸與血清素的轉換：
當胰島素快速清理血液中的糖分時，它也會幫助色氨酸（Tryptophan）進入大腦。色氨酸是製造血清素（Serotonin，快樂賀爾蒙）的原料，而血清素最終會轉換成褪黑激素（Melatonin，睡眠賀爾蒙）。當這個轉換過程在餐後快速發生，大腦就會接收到強烈的「該睡覺了」的訊號。
3. 30+ 體質更易「暈碳」：
隨著年齡增長，我們的代謝率下降，身體對胰島素的敏感度也可能降低（胰島素阻抗的風險增加）。這使得血糖的波動更難穩定，加劇了「暈碳」的程度和頻率。
4 招「反暈碳」策略
「暈碳」並非叫你從此戒絕碳水，而是要學會聰明地選擇和搭配。以下 4 個由營養學家建議的策略，能有效幫助你穩定血糖，減少餐後疲倦：
1. 拒絕「單一碳水」魔咒
這是最重要的一步。避免單獨進食高升糖指數（GI）的食物，例如單吃一碗白飯、一個麵包或一杯珍珠奶茶。
聰明吃法： 務必將碳水與纖維（蔬菜）和優質蛋白質（肉、蛋、豆）搭配。纖維能減緩糖分吸收速度，蛋白質則能穩定血糖，有效削弱胰島素衝擊。
2. 晚餐碳水要「份量減半」
晚餐是一天中最容易「暈碳」的時段，因為我們收工後往往傾向於吃得豐盛，身體也準備進入休息狀態。晚餐請將澱粉類的份量減少至午餐的一半，並增加蛋白質和蔬菜的比例。
3. 餐後進行「微活動」
餐後馬上坐著或躺下會讓身體更傾向於儲存能量。研究顯示，餐後進行 10 到 15 分鐘的輕微散步或站立，能有效幫助肌肉使用血糖，穩定胰島素水平。下次飯後不妨起身洗碗或在辦公室走一圈。
4. 引入「醋」的威力
近期許多健康趨勢都提及餐前飲用醋的好處。有研究指出，在進食碳水化合物前約 20 分鐘飲用一小匙 蘋果醋（稀釋於水中），能有效提升胰島素敏感度，並幫助降低餐後血糖的飆升幅度。
30+歲的朋友，也許現在有壓力不用再靠酒精，靠碳水都可以有tipsy抒壓的狀態，來一場「碳水派對」吧！（笑）
