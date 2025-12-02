精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【暈船自救指南】主動≠掉價！3個實用撩男原則，讓你開心戀愛、不再受委屈
「傳LINE總是我先開頭？」「已讀不回還該繼續嗎？」這些曖昧階段的焦慮，不少人都有過。雖然「誰先主動誰就輸」的說法常見，但真正成熟的感情建立在理解與互動節奏上。以下3個實用觀念，幫你理性看待「主動」，重新找回戀愛中的主導權。
迷思破解：冷處理不是萬靈丹，適時主動也有價值
在感情中刻意冷戰，往往不是讓對方更珍惜你，而是讓關係停滯。與其等待，不如判斷對方的回應方式，再決定如何互動。有時候，一句簡單的問候或幽默的訊息，比一味沉默更能打開話題。
真實個案改編：學會調整互動方式，比堅持原則更重要
曾有位讀者（化名Vivi）在戀愛中總堅持「對方不主動就不理他」，結果對方也順勢疏離，關係不了了之。她後來改變方式，學會用輕鬆、有趣的語氣重新開始對話，也讓兩人的互動逐漸回溫。這不是「釣魚」或「手段」，而是重新找回輕鬆溝通的節奏。
3個讓你在關係中更有感的互動技巧
1.「已讀不回」的應對方式：找到對的起點再開話題
與其一連串催促或抱怨，不如轉向生活化的話題開啟新一輪互動。例如分享一張旅遊舊照、轉貼你感興趣的電影預告，都是自然引起回應的方式。保持真實與好奇，勝過一味計較誰先誰後。
2.主動沒問題，方式很重要
主動並不等於掉價，而是溝通的起點。可以避免過於制式的早安晚安訊息，改用幽默或生活中的趣事切入，例如：「今天幫朋友挑指甲油，男生看得懂這些顏色名嗎？」這樣的訊息更容易引起互動，也讓對方看到你有趣的一面。
3.經營「只有你能給的感覺」
每段關係都需要時間建立彼此的熟悉與默契。你不需要刻意表現得「特別」，而是適時展現自己的生活熱情與個人特質，例如分享你喜歡的料理、旅行經歷，或是獨特的興趣，這些都可能成為彼此深入了解的橋樑。
與其在心裡排演100次對方應該怎麼回應，不如用一句真誠的話主動開場。別讓「怕被看輕」的心態，阻礙一段可能發展的關係。主動是溝通的起點，不是放低姿態。
