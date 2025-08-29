Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

暑假Last Call優惠｜沙田Kiztopia首個水上彈跳體驗買1送1！人均$39.5起大玩50分鐘

暑假即將完結，今次為大家推介暑假Last Call優惠！新加坡過江龍親子充氣彈床品牌Kiztopia沙田新城市廣場旗艦店由即日起至9月14日推出全港首個水上彈跳體驗《彈彈「夏」消暑派對》，結合水與巨型充氣彈床兩大素，Klook推出買一送一優惠，折後人均只需$39.5起，即可入場大玩50分鐘，即睇優惠詳情！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

新加坡過江龍親子充氣彈床品牌Kiztopia在沙田新城市廣場Chill Park，推出結合水元素及巨型充氣彈床的全新《彈彈「夏」消暑派對》。（圖片：Klook）

人均$39.5起體驗全港首個水上彈跳體驗

今個夏天可以帶小朋友過一個又清涼又刺激的暑假！新加坡過江龍親子充氣彈床品牌Kiztopia在沙田新城市廣場Chill Park，推出結合水元素及巨型充氣彈床的全新《彈彈「夏」消暑派對》，面積超過5,000平方呎，設有3大遊玩區，包括「BOUNCY WATER PARTY 彈彈水床派對」、「CATCH AND SPLASH 魚樂無窮」、「HYDRO CLASH 水戰激鬥區」，帶來全港首個水上彈跳體驗！Klook推出買一送一優惠，兩組1大1小親子同行50分鐘單次入場門票只需$158起，除開人均$39.5起，適用日期為2025年8月29日至9月14日，超級抵玩。

【Klook 獨家 買一送一】親子同行(1大1小) - 50分鐘單次入場門票

價錢：星期一至五$158起 （原價$316） ，人均$40；星期六至日$208起 （原價$416） ，人均$52

SHOP NOW

BOUNCY WATER PARTY彈彈水床派對：特大水床結合水上彈跳與漂浮感，打造今夏最獨特的「輕功系」打卡熱點。（圖片：Klook）

CATCH AND SPLASH 魚樂無窮：小朋友化身小釣手，用迷你魚竿釣起色彩繽紛小魚，訓練手眼協調，邊玩邊學，樂趣無窮！（圖片：Klook）

HYDRO CLASH水戰激鬥區拿起水槍，靈活躲避、準確射擊，挑戰所有對手，成為最後的勝利者！（圖片：Klook）

Kiztopia《彈彈「夏」消暑派對》

地址：沙田新城市廣場Chill Park（地圖按此）

日期：由即日起至9月14日

更多相關文章：

Bouncetopia by Kiztopia奧海城新店9.5開幕！佔地6千平方呎、14個遊戲區大玩無重力跳躍遊戲｜附早鳥優惠詳情

SEVENTEEN演唱會《NEW_》香港站9月啟德開唱！Trip.com 8月28日開售 即睇搶飛詳情、票價、座位表

$280就睇到Jay Fung?M+夜不同音樂體驗9月新表演陣容 一票睇勻表演、展覽，盡情享受Happy Friday

香港好去處｜Merry Balloon香港首個輕氣球巡遊！近20個人氣角色現身維港上空

香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand

童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處

郵輪優惠｜香港遊宮古島每日人均$356.8起！包全天候飲食、娛樂設施，輕鬆快閃日本

MAMA香港2025｜11.28-29登陸啟德主場館 一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）

海洋公園水上樂園買一送一、人均只要$155！體驗全新「水花．狂歡夜」

中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶

香港好去處｜觀塘室內釣蝦場買1送1！每小時人均$56.7起任釣鮮蝦2/3小時、即場烹煮大擦一餐

機場2號客運大樓明年啟用廉航登機位！哪15間航空公司要遷往？T2航廈有甚麼餐廳？

香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理