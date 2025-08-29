小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
暑假Last Call優惠｜沙田Kiztopia首個水上彈跳體驗買1送1！人均$39.5起大玩50分鐘
暑假即將完結，今次為大家推介暑假Last Call優惠！新加坡過江龍親子充氣彈床品牌Kiztopia沙田新城市廣場旗艦店由即日起至9月14日推出全港首個水上彈跳體驗《彈彈「夏」消暑派對》，結合水與巨型充氣彈床兩大素，Klook推出買一送一優惠，折後人均只需$39.5起，即可入場大玩50分鐘，即睇優惠詳情！
人均$39.5起體驗全港首個水上彈跳體驗
今個夏天可以帶小朋友過一個又清涼又刺激的暑假！新加坡過江龍親子充氣彈床品牌Kiztopia在沙田新城市廣場Chill Park，推出結合水元素及巨型充氣彈床的全新《彈彈「夏」消暑派對》，面積超過5,000平方呎，設有3大遊玩區，包括「BOUNCY WATER PARTY 彈彈水床派對」、「CATCH AND SPLASH 魚樂無窮」、「HYDRO CLASH 水戰激鬥區」，帶來全港首個水上彈跳體驗！Klook推出買一送一優惠，兩組1大1小親子同行50分鐘單次入場門票只需$158起，除開人均$39.5起，適用日期為2025年8月29日至9月14日，超級抵玩。
【Klook 獨家 買一送一】親子同行(1大1小) - 50分鐘單次入場門票
價錢：星期一至五$158起
（原價$316），人均$40；星期六至日$208起 （原價$416），人均$52
Kiztopia《彈彈「夏」消暑派對》
地址：沙田新城市廣場Chill Park（地圖按此）
日期：由即日起至9月14日
