暑假將結束 入境處料口岸非常繁忙籲市民選擇非繁忙時段返港

入境處表示，暑假是出入境高峰，今年暑假結束前正是周末，預計出入境口岸將會非常繁忙，呼籲身在內地的市民或可選擇平日沒有那麼繁忙的時段返港，亦可留意入境處的流動應用程式，了解各陸路管制站的等候時間。 入境處邊境管制科指揮官黃君彥表示，香園圍口岸是首個人車直達設計的口岸，深受市民和旅客歡迎，今年首7個月，香園圍口岸平日的日均旅客量已達到7萬8千人次，周末更達9萬1千，屬管制站設計容量的3倍。本月10日更創歷史新高，當天出入境數字近11萬5千人次，達設計流量的4倍。 黃君彥強調，入境處在高峰時間會靈活調配人手，增加櫃位；香園圍口岸出境大堂在下月底會增加4條e道，另外亦會與各部門及內地有關部門保持緊密聯繫。他強調，香園圍口岸開通至今，人流秩序井然。對於有社交帖文指，需要等候兩小時方可過關的說法，他相信很難亦很少機會發生。 警方打鼓嶺分區指揮官劉肇邦則指，每日都有百多輛旅遊巴在香園圍口岸外等候旅客，高峰時更可達160架。為更好應對，警方已在口岸附近的公共交匯處採取特別措施，包括把團體旅客和散客分開處理，例如安排旅行團在指定等候區等候。 海關陸路邊境口岸科副總指揮官黃貞富表示，暑假開始前已預先安排人手，減少員工休假，確保通關有序暢順，並採取風險管理措施，透過情報分析抽查旅客，又會利用科技研判，進一步提升清關效率。他強調會與內地海關緊密聯繫和交流，預早做準備，亦提醒旅客切勿擕帶超額煙酒或受管制物品入境。