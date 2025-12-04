暖冬三重享！Trip.com「泰想去度假」大放送！酒店門票雙重半價，再搶$500現金券！

Trip.com 泰想去度假

各位想擺脫寒流、飛去陽光海灘嘅朋友，注意啦！香港一到冬天，濕濕冷冷，真係令人想即刻飛去個暖笠笠嘅地方「避寒」！講到避寒勝地，泰國絕對係大家心目中嘅No.1。由繁華嘅曼谷、熱情嘅布吉，到文藝氣息濃厚嘅清邁，泰國總有嘢啱你玩。Trip.com 今次推出咗個超正嘅 「泰想去度假｜暖冬三重享」 優惠活動，真係多到你眼花繚亂！無論你係想去曼谷血拼、去布吉曬太陽，定係帶埋小朋友去清邁玩，Trip.com 都準備好晒一系列勁抵嘅機票、酒店同玩樂套票，等你可以輕鬆享受一個溫暖又豪華嘅假期！

第一重享：雙重半價震撼！酒店門票殺到見血！

想慳錢又想玩得盡興？Trip.com 今次俾足誠意，直接嚟個「雙重半價」，等你可以用超低價錢享受高品質嘅泰國之旅：

酒店住宿及套票優惠

半價酒店快閃：精選泰國各地嘅人氣酒店，包括海邊度假村、市中心五星級酒店，甚至係適合一家大細嘅親子住宿，都有機會俾你搶到 半價 優惠。

連住折扣： 如果打算連續住多幾晚，部分精選連住酒店仲可以享有 九折起 嘅折扣。

即時慳錢法： 你只需要用一半嘅價錢，就可以入住心儀嘅靚房，將慳番嘅錢留嚟試多啲泰國地道美食，或者做多幾次Spa，真係識得嘆！

玩樂體驗及一日遊超筍價

門票/體驗半價：無論你想去海洋世界、睇人妖騷，定係想嚟個泰式按摩？好多門票同體驗都有得玩快閃優惠！

一日遊半價： 特別係好多人氣嘅一日遊行程，例如去外島浮潛、或者深度嘅文化體驗團，都可以用 半價 價錢Book到，幫你輕鬆計劃行程。

第二重享：日日搶券！高達 HK$500 著數！

精明嘅旅人點可以唔搶優惠券？Trip.com 每日定時定候派錢俾你！呢個優惠券策略，大家就絕對唔可以錯過：

搶券時間： 每日嘅 中午十二點（香港時間），Trip.com 都會準時派發大量優惠券。

折扣面值： 最高面值可以去到 HK$500 嘅折扣！

使用方法： 呢個現金券可以靈活咁應用喺唔同嘅產品上面，例如訂購貴價嘅機票套票或者豪華酒店，一扣落去就即時幫你慳幾百蚊。

溫馨提示： 由於優惠券數量有限，採取先到先得嘅原則，記住要教定鬧鐘，準時登入 Trip.com App 搶券！

第三重享：機票套票大折扣！一站式搞掂！

淨係平酒店門票唔夠喉？想連埋機票一次過搞掂？ Trip.com 嘅機票同套票一樣咁抵！

機票及套票優惠詳情

機+酒套票折扣： 選擇最受歡迎嘅機票+酒店套票，即刻享有 八折起 嘅限時優惠！比起自己分開訂，通常可以慳更多時間同金錢。

精選航空公司： 泰國國際航空、亞洲航空，甚至連阿聯酋國際航空公司都有精選機票折扣，俾你用最舒服嘅方式飛去泰國！

本地交通與服務支援

機場接送： Trip.com 貼心提供咗機場接送服務嘅優惠代碼，確保你嘅旅程暢順無阻。

自駕與上網： 專頁仲有提供SIM卡優惠，以及租車服務優惠，方便你喺當地自由行。

暖冬去泰國，Trip.com 已經將所有優惠「打孖上」！酒店、門票半價，加埋每日可以搶$500現金券，仲有套票折扣同各種便利交通服務。想喺今個暖冬享受一個難忘又慳錢嘅泰國之旅？唔使再諗啦！立即登入 Trip.com App 或網站，鎖定你嘅心水優惠，立即行動啦！

