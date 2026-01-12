跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
暖包貼對位置才有效！日本專家教路暖包正確使用法：「這位置」保暖、促進血液循環、舒緩痠痛還能防感冒
每當寒流來襲或是到零下地區旅遊時，許多人都會選擇在厚厚的大衣下再加上暖包來取暖，但你真的貼對了嗎？日本警視廳災害對策課（X@MPD_bousai）曾在官方社交媒體上分享了正確使用暖包的方法，指出將暖包貼在特定穴道不僅能發揮最佳保暖效果，甚至還能預防感冒！
暖包貼對穴位暖身效果加倍 3大黃金保暖點！
根據日本警視廳的建議，暖包應該貼在背部的風門穴，這是人體最能有效鎖住熱能的位置之一。風門穴位於脊椎第三節骨頭下方、左右約3公分的地方，只要稍微低頭，就能摸到背後凸出的骨頭，找到這個保暖黃金點。
不僅如此，日本氣象協會的官方網站也曾指出，除了風門穴，將暖包貼在後頸、肩膀及背部中央的斜方肌也能有效舒緩肩頸僵硬和肌肉痠痛，特別適合長時間久坐、肌肉緊繃的族群。
此外，日本醫學博士福田千晶也進一步建議，腰部也是重要的保暖區域。她在書中提到，將暖包貼在腰部能促進血液循環，使體溫快速上升，甚至連手腳冰冷的問題也能改善。
暖包廠商揭「這隱藏位置」
日本知名暖暖包廠商KINCHO也在官網上強調，當斜方肌受寒，血液循環就會變差，進而導致肩頸僵硬、背部痠痛。因此，想要有效舒緩這些不適，建議將暖包貼在肩胛骨之間，才能確保肌肉保持溫暖，減少常見的肩頸不適。
暖包錯誤使用法會降低效果！
許多人習慣將暖暖包握在手上或直接塞進口袋，但這些做法其實無法發揮暖包的最大效用。專家提醒，暖暖包的熱能需要透過血液循環傳遞，因此應該貼在正確的穴道或肌肉群，而非僅靠手握或放在衣服口袋裡。
許多網友看完即實測效果，紛紛大讚：「親測有效，真的暖得更快！」「以後感冒時一定要這樣貼！」大家不妨嘗試將暖包貼在這些黃金保暖點，不僅能讓身體更快暖和，還能減少感冒機率，讓你保持溫暖又健康！
