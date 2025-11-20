Trip.com酒店減$500、機票減$200
暖水泳池2025｜康文署30個暖水泳池全數開放 完整名單＋開放時間＋收費
Yahoo著數整合全港暖水泳池名單，留意邊日暫停開放，即睇內文：
天氣轉涼，去游水多會選擇暖水泳池。康樂及文化事務署（康文署）轄下30個公眾游泳池已於11月11日起提供暖水，不過部份游泳池會因年度維修而暫停開放1-2個月，記得睇清楚日子，免得到時摸門釘啦！
公眾游泳池入場費
單節收費
星期一至五：
一般收費：每位$17
優惠收費：每位$8（年滿60歲長者/3至13歲兒童/全日制學生/殘疾人士和一名陪同者）
免費：3歲以下幼童
星期六、及公眾假期：
一般收費：每位$19
優惠收費：每位$9（年滿60歲長者/3至13歲兒童/全日制學生/殘疾人士和一名陪同者）
免費：3歲以下幼童
公眾游泳池月票
一般月票收費為$300，年滿60歲長者、3至13歲兒童、全日制學生，以及殘疾人士和一名陪同者可獲半費優惠。詳情可參閱公眾游泳池月票計劃網頁。
冬季游泳池主要開放時間
第一節：上午6時30分至中午12時
第二節：下午1時至5時
第三節：晚上6時至10時
暫停開放時段：中午12時至下午1時及下午5時至6時
30個提供暖水游泳池設施的公眾泳池
以下游泳池的戶外泳池設施（如有）於冬季期間關閉，室內泳池設施亦只有提供暖水的泳池如主池或訓練池開放。
港島區
九龍區
新界及離島區
公眾游泳池年初一至三不開放
公眾游泳池於農曆年初一至年初三暫停開放。維多利亞公園游泳池、灣仔游泳池、觀塘游泳池、深水埗公園游泳池及大角咀游泳池的暖水泳池冬季期間各有一段日子會暫停開放作年度保養。此外，康文署轄下各公眾游泳池每周進行一次大清潔行動，時間為上午10時至第二節開放時段完結為止，而泳池會於同日第三節重開。各游泳池清潔日不同，可參閱康文署網頁。
