《暗殺教室》開播10週年 將推全新劇場版

▲日本動畫《暗殺教室》開播十週年，日前宣布要推出全新電影《劇場版「暗殺教室」大家的時間》，預計在2026年3月20日日本上映。（圖／@ansatsu_anime X）

[NOWnews今日新聞] 超熱門作品《暗殺教室》今年迎來了動畫化開播的第十年，雖然本篇作品已經完結多年，不過仍是觀眾心中的神作之一。日前官方驚喜宣布要推出全新電影《劇場版「暗殺教室」大家的時間》（暫譯，日文原名：劇場版『暗殺教室』みんなの時間），並且透露將改編原作中未能動畫化的片段，預計在2026年3月20日在日本上映。

《暗殺教室》十週年計畫開跑！推出全新劇場版

《暗殺教室》是日本2015年推出的動畫作品，為了慶祝開播十週年，於四月起官方跟富士電視台合作重新播出，甚至為此製作全新主題曲《黃色信號》，沒想到才過不久官方就驚喜宣布全新劇場版消息，讓粉絲們相當期待。

《劇場版「暗殺教室」大家的時間》作為動畫開播10週年的特別企劃之一，內容是以漫畫原作中未能動畫化的章節來做改編播出，聲優沿用當初原班人馬，讓大家一起回到3年E班的世界中。

▲《劇場版「暗殺教室」大家的時間》電影概念照曝光。（圖／@ansatsu_anime X）

《暗殺教室》內容？學生突然成為暗殺者

《暗殺教室》故事講述有一天月球突然爆炸，自稱是犯人且要炸掉地球的黃色生物成了全世界的懸賞對象，在高達100億的懸賞酬勞中，該生物卻突然以「老師」的身分來到了椚丘國中三年E（end）班，而這些放牛班的學生們是否能夠順利在畢業前殺掉老師呢？

