暢遊台灣2026: Trip.com激安祭典！酒店半價再減$500、景點買一送一、12% Trip Coins 回贈

暢遊台灣

喂喂喂！各位台灣迷，你哋嘅鄉愁係咪又發作喇？心思思想去夜市掃街、去文青Cafe打卡、定係去溫泉chill返下？機會嚟喇！Trip.com 為你隆重呈獻「台灣旅遊激安祭」，機票、酒店、景點門票、一日遊全部都有驚喜優惠，價錢平到你笑！唔好執輸，快啲Mark實以下日子同優惠，準備同我哋一齊搶平嘢，玩轉台灣啦！

第一擊：1月22日中午12點正，準時開搶！

限時優惠

提提你，校定鬧鐘！以下「買一送一」同半價優惠，全部都係 1月22日中午12點 開搶，手快有手慢無！

台北101觀景台買一送一： 慳返 HK$148.24，兩個人只需 HK$148.24 ！高空俯瞰台北市景，超震撼！

北投春天酒店獨立湯屋買一送一： 勁慳 HK$197.65，二人同行只需 HK$197.65 ！冬天去台北，梗係要去浸溫泉啦！

台灣 eSIM 每日/總流量套餐半價： 7日 5GB 方案折後僅 HK$7.84 ！落地即上網，打卡 post story 零難度！

遠雄海洋公園門票買一送一： 激慳 HK$733.75，二人入場只需 HK$244.59 ！同海豚、海獅say個hi啦！

台灣傳統藝術中心買一送一： 慳 HK$40.76，兩份門票只需 HK$33.36 ！體驗台灣傳統工藝之美。

和平島地質公園買一送一： 慳 HK$29.65，兩個人只需 HK$29.65！欣賞大自然鬼斧神工嘅奇岩怪石。

Shop Now

住宿優惠大放送：半價再減$500！

去旅行，住得舒服又抵玩先係王道！今次我哋準備咗雙重酒店優惠俾你！

限時勁減 HK$500 酒店優惠碼

酒店優惠代碼

開搶日期： 1月22日、2月5日、2月12日 中午12:00 優惠詳情： 預訂指定台灣4/5星級酒店，消費滿 HK$1,500 即減 HK$500 ！等於變相67折，抵到爛！記得準時搶 Code！



Shop Now

熱門酒店優惠低至半價

酒店半價起

無論你想住台北市中心、台中逢甲定係台南古城區，我哋都有大量精選酒店劈價益你！好似 天雲旅棧台北開封分館 低至 HK$381/晚 ， 台北豪景大酒店 都只係 HK$308/晚 ！優惠酒店房數量有限，見到心水就唔好猶豫，即刻book啦！



Shop Now

半價精選一日遊：懶人包式玩盡台灣！

唔想plan行程plan到頭都大？我哋嘅半價一日遊就最啱你！有專車接送，帶你玩盡人氣景點！

台北出發人氣路線：

十分+野柳+九份一日遊： 半價只需 HK$171.45 九份+十分+十分瀑布一日遊： 半價只需 HK$169.46 三峽櫻花林+三峽老街一日遊： 半價只需 HK$142.06

台中出發精選路線：

阿里山森林+奮起湖一日遊： 半價只需 HK$269.51 日月潭+清境農場一日遊： 半價只需 HK$219.63 南投日月潭+高美濕地一日遊： 半價只需 HK$208.47

台北必去溫泉推介：

北投享溫泉大眾裸湯+下午茶： 半價只需 HK$209.99 陽明山天籟渡假酒店露天風呂+SPA： 半價只需 HK$116.72



Shop Now

Trip.com 獨家！限時 Trip Coins 12% 回贈

壓軸好戲嚟喇！除咗以上折扣，我哋仲加碼送 Trip Coins 回贈！

推廣日期： 2026年1月29日 11:00 - 14:00 (3小時限定！)

優惠內容： 預訂任何台灣機票或酒店訂單，即享 12% Trip Coins 回贈 ！

回贈上限： 每個用戶最高可賺 1,282 Trip Coins (約等於 HK$100)，可以用喺下次旅程當錢使！

重要提示： 活動開始後，記得先喺活動頁面撳「立即參加」，然後再落單先計數㗎！

Shop Now

廣告 廣告

睇到係咪好心動呢？全部優惠都係限時限量，手快有手慢無！快啲plan定你個台灣trip，mark實日子準時上 Trip.com 搶購啦！祝你旅途愉快！