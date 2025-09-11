暫緩人工島計劃 測量師：市場中期影響微 林超英指海洋避一刧

【on.cc東網專訊】對於當局指交椅洲填海工程未有條件於今屆政府內開展。測量師學會土地政策小組主席劉振江今日(11日)指出，目前土地供應很足夠，特別是北都正進行很多工作，相信暫緩交椅洲人工島計劃，對市場的中期影響很輕微，長遠則需研究人口和市場增長情況，再作決定。

劉振江今日(11日)在電台節目中表示，大型的填海和發展項目需要詳細規劃，花費很多時間處理，相信政府繼續完成已開展的研究不會「浪費力氣」。他又指政府為交椅洲人工島進行的準備工作均屬策略性安排，是長線工作，「對香港是一輩子的事」。

在立法會提出書面質詢的工程界議員盧偉國亦在電台節目中指出，交椅洲人工島對未來香港的用地規劃相當重要，會帶來新的商業中心，但北部都會區亦發展得如火如荼，他提出質詢是希望政府交代是否需要暫停交椅洲計劃，抑或可同時進行兩個大型項目，認為當局今次的回覆清晰。

盧偉國又指業界普遍支持優先發展北都，因北都本身有人居住，亦有經濟活動，並非像交椅洲「白紙一張」；加上北都連接深圳，相信可促進港深合作。他又形容工程界「務實」，不會貪心想有多些工程，若政府部署好香港的整體發展，相信會更健康和有利。

一直反對明日大嶼填海計劃的天文台前台長林超英亦在社交平台貼文，知悉人工島的環評程序喊停，又稱：「政府已覓得足夠土地滿足未來10年的公營房屋供應目標，當中並不包括人工島土地。」

他指回想當年推這個項目的人們，聲稱不建人工島，會阻人上樓，想不到今天原來不建人工島是沒有問題的，真是「始料不及」。同樣回想當年，不少人提出，新界有很多土地可以利用，例如棕地，可惜沒有得到重視，待得2021年「北部都會區」一出，新界就即時變成房屋甚至就業的主力解案，真是此一時、彼一時。

他續稱：無論如何，擱置人工島是好事，令香港回歸國家保護濱海的政策主流，不至於搞出破壞「綠水青山」的不幸事件，香港的海洋暫時避過一劫。

