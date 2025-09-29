男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
暫緩垃圾徵費 ⎮ 議員問環境局長需否問責 謝展寰：已盡力體現以結果為目標要求
政府決定繼續暫緩實施垃圾收費，環境及生態局局長謝展寰今日（29 日）出席立法會解畫，被議員要求回應是否需要問責。他說自我評價有困難，亦不容易令人信服，但稱環境局和環保署已經盡力體現行政長官以結果為目標的要求，亦做到了有效管理的部門首長責任制精神。
「我們需要正面去回應民意」
謝展寰今日出席立法會環境事務委員會政策簡報會，他表示，垃圾收費作為推動減廢回收的一項工具，市民和社會廣泛支持是能夠順利推行的先決條件，政府委託民意調查機構進行電話調查，結果顯示約七至八成受訪市民認為現階段不應該或不適合推行垃圾收費。物業管理、飲食和清潔等行業的意見亦清楚反映現時正面對人手不足和經營挑戰，不希望政府急於實施垃圾收費。
他續指， 在當前經濟大環境和氣氛，以及經濟轉型下，政府需要因時制宜來制定推進減廢回收工作的策略，才可以達到整體社會效益的最大化。考慮到市民和社會不支持現階段實施垃圾收費，政府會繼續暫緩實施垃圾收費。
大多數議員表示支持政府暫緩垃圾徵費，其中楊永杰形容這是務實的決定，但他說，坊間可能有人會有疑問，在部門首長責任制之下，官員會否需要問責，要求謝展寰說出自己的看法。
謝展寰說，自我評價是困難的，亦都不容易令人信服。他重複暫緩垃圾徵費的理由，然後說：「我們需要正面去回應民意，因時制宜來制定新的方向，尋求其他有效的方法達到目的。所以在推動減廢回收的工作上，大家見到我們做了很多功夫，來達到我們的目標。所以環境及生態局和環保署已經盡力體現行政長官以結果為目標的要求，以及在部門首長責任制下要求有效管理的精神。」
「不是說擱置取消了垃圾收費」
他續說：「部門首長責任制的目的，是要推動部門首長做好管理。部門首長掌握社會對收費的民意，亦都是管理的一部份。所以在這方面，我們見到環境及生態局和環保署已經盡力去履行他們的責任。」
社福界議員狄志遠是少數批評暫緩垃圾徵費決定的議員，他引述特首李家超稱，施政沒有最好，只有更好，寧願做艱難的改革者，也不能做安逸的停滯者，以展現特區政府逆難而上的決心。狄志遠稱，垃圾收費政策是一個很重要的環保政策，當年立法會通過法例已經過很長時間的討論，但今日局長說基於地緣政治等問題，今屆政府暫時不做，覺得有點失望。
狄志遠提問，香港在甚麼條件之下才可以推行垃圾徵費。謝展寰回覆稱，政府要推動減費回收的決心絕不改變，在 2035 年達到零廢堆填的目標也絕不改變。他說：「我們不是說擱置取消了垃圾收費，如果將來我們看到我們減費的成果如果是足夠的，市民在這方面的投入度真的很足夠，可能我們真的不需要（垃圾徵費）；但如果不是的話，我們也很明顯需要在這方面再考慮是否要使用垃圾收費這個工具來推進減費回收。」
其他人也在看
謝展寰：已成功扭轉垃圾長期上升趨勢 持續完善回收網絡
環境及生態局長謝展寰發表網誌稱，因欠缺市民和社會廣泛支持，以及各項減廢回收工作已有明顯效果等因素，政府將繼續暫緩實施垃圾徵費，並會循四方面繼續推動減少廢物和分類回收，包括透過宣傳教育，改變市民行為，以及持續完善回收網絡等。AASTOCKS ・ 7 小時前
華府擬徵進口電子產品關稅
路透引述知情人士報道，美國特朗普政府正考慮根據每台設備的晶片數量，對輸美電子設備徵收關稅，以推動企業把製造業轉移至美國。信報財經新聞 ・ 12 小時前
59歲王書麒罕有露面 二度面癱後鮮有演出 許秋怡凍齡有道超有少女感
童星出身嘅王書麒，多年來不時同老婆許秋怡一同登台，有指二人搵到盤滿砵滿，單憑商演密食當三番，加上投資有道已經有過億身家。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 8 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 6 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
上節目稱沒迷倒玄彬 孫藝真被粉絲曬照打臉
[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 4 小時前
30歲Dua Lipa「活在當下」生活哲學：每天活得像放假一樣，努力工作亦努力玩樂
有一種生活態度名為 Dua Lipa！Dua Lipa 認真工作，同時亦認真玩樂，每天都活得像放假一樣！英國流行天后 Dua Lipa 正在舉行 Radical Optimism Tour 世界巡迴演唱會，但 Instagram 除了工作以外，盡是閱讀、享受日光浴、與親朋好友一同派對的打卡照，提醒大家忙碌工作以外，亦要「活在當下」不放棄生活！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 1 天前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛
日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！Yahoo Food ・ 2 小時前
怡和傳裁員轉型 確保架構與作為投資公司策略一致
在怡和集團上周傳出小規模裁員後，據集團內部通訊文件稱，小部分員工因應業務重大轉型而受到影響，強調決定是為了未來業務發展。AASTOCKS ・ 8 小時前
亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？
過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 小時前
《港樓》發展局：北都推6拆牆鬆綁措施
新一份《施政報告》提出要加快發展北部都會區（北都），包括成立「北都發展委員會」，發展局發表最新網誌指，會訂立「加快發展北都」專屬法例，未來幾個月先做好研究工作並於明年初進行公眾諮詢，爭取明年內完成立法工作。AASTOCKS ・ 7 小時前