暫緩垃圾徵費 ⎮ 議員問環境局長需否問責 謝展寰：已盡力體現以結果為目標要求

環境及生態局局長謝展寰任內曾稱垃圾徵費推行時間「一定唔會退」，結果無限期暫緩。 （立法會直播畫面）

政府決定繼續暫緩實施垃圾收費，環境及生態局局長謝展寰今日（29 日）出席立法會解畫，被議員要求回應是否需要問責。他說自我評價有困難，亦不容易令人信服，但稱環境局和環保署已經盡力體現行政長官以結果為目標的要求，亦做到了有效管理的部門首長責任制精神。

「我們需要正面去回應民意」

謝展寰今日出席立法會環境事務委員會政策簡報會，他表示，垃圾收費作為推動減廢回收的一項工具，市民和社會廣泛支持是能夠順利推行的先決條件，政府委託民意調查機構進行電話調查，結果顯示約七至八成受訪市民認為現階段不應該或不適合推行垃圾收費。物業管理、飲食和清潔等行業的意見亦清楚反映現時正面對人手不足和經營挑戰，不希望政府急於實施垃圾收費。

他續指， 在當前經濟大環境和氣氛，以及經濟轉型下，政府需要因時制宜來制定推進減廢回收工作的策略，才可以達到整體社會效益的最大化。考慮到市民和社會不支持現階段實施垃圾收費，政府會繼續暫緩實施垃圾收費。

多年前政府為推行都市固體廢物收費，在廣告上聲稱大部分市民支持廢物按量收費，今日政府以大部分市民反對為由宣佈暫緩計劃。 （政府宣傳短片畫面）

大多數議員表示支持政府暫緩垃圾徵費，其中楊永杰形容這是務實的決定，但他說，坊間可能有人會有疑問，在部門首長責任制之下，官員會否需要問責，要求謝展寰說出自己的看法。

謝展寰說，自我評價是困難的，亦都不容易令人信服。他重複暫緩垃圾徵費的理由，然後說：「我們需要正面去回應民意，因時制宜來制定新的方向，尋求其他有效的方法達到目的。所以在推動減廢回收的工作上，大家見到我們做了很多功夫，來達到我們的目標。所以環境及生態局和環保署已經盡力體現行政長官以結果為目標的要求，以及在部門首長責任制下要求有效管理的精神。」

「不是說擱置取消了垃圾收費」

他續說：「部門首長責任制的目的，是要推動部門首長做好管理。部門首長掌握社會對收費的民意，亦都是管理的一部份。所以在這方面，我們見到環境及生態局和環保署已經盡力去履行他們的責任。」

社福界議員狄志遠是少數批評暫緩垃圾徵費決定的議員，他引述特首李家超稱，施政沒有最好，只有更好，寧願做艱難的改革者，也不能做安逸的停滯者，以展現特區政府逆難而上的決心。狄志遠稱，垃圾收費政策是一個很重要的環保政策，當年立法會通過法例已經過很長時間的討論，但今日局長說基於地緣政治等問題，今屆政府暫時不做，覺得有點失望。

狄志遠提問，香港在甚麼條件之下才可以推行垃圾徵費。謝展寰回覆稱，政府要推動減費回收的決心絕不改變，在 2035 年達到零廢堆填的目標也絕不改變。他說：「我們不是說擱置取消了垃圾收費，如果將來我們看到我們減費的成果如果是足夠的，市民在這方面的投入度真的很足夠，可能我們真的不需要（垃圾徵費）；但如果不是的話，我們也很明顯需要在這方面再考慮是否要使用垃圾收費這個工具來推進減費回收。」