從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身
暫緩垃圾徵費 飲食業界指應聚焦回收教育 冀港府支援環保措施
【on.cc東網專訊】港府宣布維持暫緩垃圾徵費。飲食集團主席、優質旅遊服務協會主席黃傑龍出席電台節目時表示，支持政府暫緩推行垃圾徵費，認為在當前經濟環境下，應聚焦推動回收教育而非收費；又指業界會繼續積極推行環保措施，期望政府提供更多支援。
黃傑龍表示，垃圾徵費影響全港700萬市民日常生活，在現階段經濟復蘇時期，強制收費可能衍生複雜民生問題，他又指，在垃圾回收措施持續改善的情況下，欣賞政府優先以教育引導市民減廢，而其公司長期實行廚餘分類，上欄(未污染)與下欄(餐後剩餘)分開處理，並記錄資料追蹤成效。
香港物業管理公司協會前會長及發言人陳志球在同一節目上建議，將原用於垃圾徵費準備的資源，轉投智慧回收設施及環保活動，進一步提升減廢成效。他引用政府資料指出，近3年固體廢物量減少7.5%，人均垃圾棄置量下降8.5%，而回收率則由28%升至34%，證明現行措施已逐步達到減廢目標。陳透露，部分物業管理公司早前因應垃圾徵費調整管理費及增聘人手，現計畫將資源用於增設回收點、推廣源頭分類及舉辦環保活動。
對於業界人手短缺，陳志球坦言，前線清潔、保安及文職崗位最為緊張，隨著未來5年有逾18萬住宅單位落成，人力需求將持續增加，因而冀年輕人多投身物業管理行業。至於輸入外勞方面，黃傑龍認為，在人口老化及出生率低下的結構性問題上，外勞政策有其必要性，而現行規定外勞薪資需達本地中位數水準，且雇主須提供住宿，成本不菲，因此該政策亦會以保障本地工人就業優先。
《施政報告》提出放寬寵物友善餐廳及露天茶座政策，黃傑龍雖表示歡迎，但指市民反應兩極，有市民表示對狗毛過敏，亦有養狗人士表示擔心其他狗隻的性格釀起嘈吵，因此建議循序漸進推行，讓業者能名正言順打造寵物友善環境，同時平衡其他顧客的需求。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
天氣｜今日大致多雲 間中狂風驟雨 最高氣溫約31度
天文台今日(5日)預測本港地區吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。日間最高氣溫約31度。展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。am730 ・ 9 小時前
中秋節翌日假期15間普通科門診服務安排一文睇晒
【Now新聞台】醫管局公布，中秋節翌日假期(10月7日)將有15間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。10月7日(中秋節翌日假期)普通科門診服務安排：服務時間：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時港島區：香港仔賽馬會普通科門診診所地址：香港仔水塘道10號診所電話：2555 0381 / 預約電話：3543 5011筲箕灣賽馬會普通科門診診所地址：筲箕灣柴灣道8號一樓診所電話：2560 0211 / 預約電話：3157 0077貝夫人普通科門診診所地址：灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層診所電話：3553 3116 / 預約電話：3157 0000-------------------------九龍區：觀塘社區健康中心地址：觀塘協和街60號地下高層診所電話：2389 0331 / 預約電話：3157 0687南昌家庭醫學診所地址： 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下診所電話：3742 3876 / 預約電話：3543 57957聖母醫院家庭醫學診所地址：黃大仙沙田坳now.com 新聞 ・ 1 天前
滙豐報告料金價短期內或突破4,000美元水平
滙豐銀行發表報告指出，受地緣政治風險、美國政府停擺不確定性，以及美國聯儲局獨立性受到威脅等因素影響，金價短期內可能突破每安士4,000美元。AASTOCKS ・ 1 天前
強颱風麥德姆吹襲 文昌市海水倒灌淹浸民房
【on.cc東網專訊】強颱風「麥德姆」周日（5日）持續吹襲廣東和海南沿海地區，出現風高浪急等情況。海南文昌市鋪前漁港附近海水倒灌，淹浸沿岸街道、商舖和民居等。on.cc 東網 ・ 7 小時前
天文台：三號風球將至少維持至中午12時
【Now新聞台】三號強風信號繼續生效。天文台表示，三號信號將至少維持至中午12時。 天文台表示，颱風麥德姆正於本港西南面300公里外掠過，其外圍雨帶為珠江口帶來狂風驟雨及猛烈陣風。現時本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號將至少維持至今日中午12時。澳門則在凌晨2時發出8號風球。當局指，今日早上正值天文大潮，部分低窪地區將出現輕微風暴潮水浸，呼籲市民盡快完成防風及防水浸措施。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
周六運作幼兒青少年及長者等中心 3號風球下仍然開放
【on.cc東網專訊】社會福利署今日(4日)宣布，三號熱帶氣旋警告信號已經發出，通常於星期六提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間on.cc 東網 ・ 1 天前
阿爾山市酒店爆滿 遊客入住療養院過夜
【on.cc東網專訊】內地十一及中秋長假期間，不少景區人滿為患。在內蒙古自治區興安盟阿爾山市，酒店幾乎爆滿，有遊客上周五（3日）宣稱只能入住疑似由醫院改造的賓館。on.cc 東網 ・ 9 小時前
Marshall Bromley 750 派對喇叭界的搖滾新革命
Marshall，這個陪伴無數傳奇樂手征戰舞台的名字，如今帶著全新力作Bromley 750踏入派對喇叭市場，準備掀起一場聲浪革命！想像一下，從體育場的震撼現場到家中客廳的溫馨聚會，Marshall用了60多年時間證明音樂擁有凝聚人心的神奇力量。現在，這份力量被濃縮進了Br...men’s Reads ・ 19 小時前
【IKEA】yuu會員買即場提取貨品/網上購買精選貨品 即享95折（只限05/10）
yuu會員可享一日限定優惠，10月5號當日只要於IKEA購買即場提取貨品、惠顧正價瑞典美食或網上購買精選貨品，即可享95折！YAHOO著數 ・ 7 小時前
醫管局中秋前夕辦中秋節慶祝活動 與未能出院病人迎佳節
明日(6日)是中秋節，部份病人未能出院與家人團聚，為了照顧這班病人的需要，醫管局特別花心思與病人一起迎佳節，讓公立醫院瀰漫着節日的歡樂氣氛。同公立醫院都舉行了中秋節慶祝活動，包括為兒科病人親手製作豆沙及紫薯月餅，亦向長者病人送贈月餅，送上祝福，以及在醫院內設置特別的中秋花燈裝飾，讓醫護人員、病人和家人可以一同「打卡」留am730 ・ 8 小時前
【LocoBike】一連兩個週末 樓上請你踩單車
LocoBike X 樓上舉行期間限定活動，於10月4-5日及10月11-12日一連兩個週末，免費請你踩單車！YAHOO著數 ・ 9 小時前
謝展寰：非放棄或取消垃圾收費 日後視乎需要及條件再考慮
政府繼續暫緩垃圾收費。環境及生態局局長謝展寰表示,不是放棄或取消垃圾收費,日後會視乎需要及條件再作考慮。infocast ・ 1 天前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 12 小時前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
高市早苗當選自民黨黨首 日本或將迎來首位女首相
日本執政黨自民黨周六選舉高市早苗為新黨首，她有望成為該國首位女首相。Bloomberg ・ 1 天前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 10 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 13 小時前
AEON 38周年優惠率先睇！全場貨品低至$3.8、均一價$30/3件精選商品、大抽獎贏$38,000免找數簽賬額
AEON為慶祝38周年，於10月10日至11月5日期間，推出一系列獎賞優惠活動！Yahoo著數專員為大家直擊AEON 38周年必買優惠產品，全場最平產品低至$3.8，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，最抵$30任選3件指定貨品！重點還有AEON大抽獎贏$38,000免找數簽賬額、自家品牌新產品優惠，三層衛生紙(10卷裝)優惠價最平$100/6件、「日本節」平買日本美食等！在推廣期內，購物滿指定金額即可換領限定禮品和2026年慈善月曆，同時可參與「38周年印花賞」換$100電子優惠券，AEON信用卡會員更有限時回贈優惠！即睇AEON 38周年必搶優惠產品和活動詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前