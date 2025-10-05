暫緩垃圾徵費 飲食業界指應聚焦回收教育 冀港府支援環保措施

【on.cc東網專訊】港府宣布維持暫緩垃圾徵費。飲食集團主席、優質旅遊服務協會主席黃傑龍出席電台節目時表示，支持政府暫緩推行垃圾徵費，認為在當前經濟環境下，應聚焦推動回收教育而非收費；又指業界會繼續積極推行環保措施，期望政府提供更多支援。

黃傑龍表示，垃圾徵費影響全港700萬市民日常生活，在現階段經濟復蘇時期，強制收費可能衍生複雜民生問題，他又指，在垃圾回收措施持續改善的情況下，欣賞政府優先以教育引導市民減廢，而其公司長期實行廚餘分類，上欄(未污染)與下欄(餐後剩餘)分開處理，並記錄資料追蹤成效。

廣告 廣告

香港物業管理公司協會前會長及發言人陳志球在同一節目上建議，將原用於垃圾徵費準備的資源，轉投智慧回收設施及環保活動，進一步提升減廢成效。他引用政府資料指出，近3年固體廢物量減少7.5%，人均垃圾棄置量下降8.5%，而回收率則由28%升至34%，證明現行措施已逐步達到減廢目標。陳透露，部分物業管理公司早前因應垃圾徵費調整管理費及增聘人手，現計畫將資源用於增設回收點、推廣源頭分類及舉辦環保活動。

對於業界人手短缺，陳志球坦言，前線清潔、保安及文職崗位最為緊張，隨著未來5年有逾18萬住宅單位落成，人力需求將持續增加，因而冀年輕人多投身物業管理行業。至於輸入外勞方面，黃傑龍認為，在人口老化及出生率低下的結構性問題上，外勞政策有其必要性，而現行規定外勞薪資需達本地中位數水準，且雇主須提供住宿，成本不菲，因此該政策亦會以保障本地工人就業優先。

《施政報告》提出放寬寵物友善餐廳及露天茶座政策，黃傑龍雖表示歡迎，但指市民反應兩極，有市民表示對狗毛過敏，亦有養狗人士表示擔心其他狗隻的性格釀起嘈吵，因此建議循序漸進推行，讓業者能名正言順打造寵物友善環境，同時平衡其他顧客的需求。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】