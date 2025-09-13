暫緩東壩的士禁令｜內地客︰兩個選擇較好 的士司機︰支持禁令避免塞車(車軒珩報道)

【Now新聞台】政府原定即日起在西貢萬宜水庫東壩實施的士禁令，政府諮詢持份者意見後，決定暫緩禁令。有的士司機認同禁令可以避免塞車，小巴營運商則指對禁令持中立態度，本月起至內地國慶黃金周期間亦會加班接載乘客。

的士禁令暫緩，北潭涌小巴站繼續出現人龍，等車入萬宜水庫東壩郊遊。

當局上月提出即日起每逢周末、公眾假期及內地黃金周期間，禁止的士在早上9時至下午6時進入或使用萬宜路，政府諮詢持份者意見後，決定暫緩。邀請持份者在內地國慶黃金周期間，實地考察再適時公布優化方案。

有內地旅客指，若然禁止的士進入萬宜水庫，會不方便。

內地旅客汪先生：「這樣肯定對大家來說沒有這樣方便 ，因為計程車的價錢比較高、成本也是高一點，有巴士選擇是補充，例如說預算較為充足的朋友可以選擇坐計程車，可能想經濟實惠一些，可以等這個小巴，有兩個選擇比一個選擇更好。」

不過，有的士司機反而認同禁令。

的士司機方先生：「老實說我高興這樣，因為我在關口載客過來，我都不想塞進去東霸。我最高紀錄塞車3至4小時，就一轉車，這樣就一天。在雙程雙線叫他們下車掉頭 ，他們入來都是年輕人，他們預了行10多公里路程，行多4公里有甚麼問題。」

負責相關路線的小巴營運商指數日前，收到當局通知暫緩禁令，對於暫緩持中立態度，不過因應踏入九月，郊遊人數增多，都會增加班次。

西貢小巴公司總經理馮致華：「如果有的士幫我們疏導所有客人，如果全部給我們營運的話，如果我們不夠車的話，全部責任就會落在我們身上，禁令對我們的影響來說都是一半一半。如果不實施的話，就好像以前這麼營運，最擔心很多車，路回不切，在上面趕不及回來，變相下面積聚很多乘客。」

馮致華又預計短期內禁令未必會實施，不過在內地國慶黃金周時亦會安排30輛車接載乘客。

