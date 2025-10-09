暫託服務被指「揀客」 社署稱屬備用性質、需求變化較大 擬重新調配各區名額｜Yahoo

申訴專員陳積志指出，支援照顧者是社會共識。（政府新聞處）

【Yahoo 新聞報道】申訴專員公署調查發現，長者及殘疾人士暫託服務使用率低，有服務單位不但欠缺積極，更涉嫌「揀客」，自設關卡，企圖阻撓照顧者申請服務，向社署提 25 項改善建議。社署表示，歡迎有關調查，接納並正積極跟進公署的所有建議，當中部分建議已落實或在進行中。社署指會持續致力提升各非政府機構及私營院舍提供的暫託服務，方便有需要人士使用。

申訴專員調查發現，有暫託服務單位要求申請人親身到場接受評估，視乎其身體和精神狀況才決定是否接納；亦有單位要求申請人自費進行額外醫療檢查。公署批評有關要求為照顧者添煩添亂，額外收費項目對照顧者構成不必要的關卡和經濟壓力；公署又發現社署設立的服務查詢系統的準確性，與實際有差異，調查人員透過隱蔽電話偵查行動發現，許多單位回應查詢時，即時表示無服務空缺。另有服務單位人員態度冷淡，匆匆收線。

社署：暫託宿位備不時之需

對於公署指出個別單位或地區的指定暫託宿位全年平均使用率偏低，社署今日（9日）解釋，暫託服務屬備用性質，需求較難預測、變化也較大，與一般長期住宿照顧服務的性質有別。社署稱在不同地區提供暫託宿位，是希望當有突發需要時，也能成功配對長者或殘疾人士接受合適的暫託服務。

廣告 廣告

社署表示，考慮到照顧者不時需要安排長者或殘疾人士到院舍暫住，但各院舍的長期宿位入住率亦普遍偏高，因此社署在各區部分院舍設有指定暫託宿位，以備不時之需。社署指在發生緊急事故，例如最近的大廈停電、颱風襲港以至移除戰時炸彈疏散居民行動，暫託宿位也起了及時的支援作用。

至於殘疾人士住宿暫託服務的使用率偏低，社署指如申訴專員所指，是由於實際出現的偶然空置宿位較預期少，而根據現行的定義及計算方式，實際使用率有可能被低估。社署稱會因應公署的意見，檢討偶然空置暫託宿位的計算方式，以反映實際需求情況。

要求偶然空置名額提供暫託服務

因應公署提出的改善措施，社署表示會要求所有安老院、殘疾人士院舍和日間護理中心或服務單位，使用其偶然空置名額提供暫託服務，並檢視暫託宿位在各區的分布和使用情況，重新調配指定暫託宿位在各區的名額。

此外，社署指會提醒服務單位必須按時更新「暫託服務／緊急住宿空置名額查詢系統」資料、簡化申請程序和避免在基本身體檢查以外施加額外檢查項目。署方並要求服務單位加強對前線員工的培訓，為申請人提供更全面的資訊及更優質的服務。