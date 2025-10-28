江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
暫離台灣！愛莉莎莎到杜拜當留學生
[NOWnews今日新聞] 百萬網紅愛莉莎莎時常在社群平台跟粉絲分享生活點滴，而今（28）日，她突然在Instagram透露暫時離開台灣，到杜拜留學1個月複習英文，不只大讚校長跟老師都很讚，還分享上課的教室。除此之外，愛莉莎莎也透露最近對「現在經歷的所有不幸，都是在為後面的幸福鋪路」這句話非常有感。
愛莉莎莎今日於IG宣布到杜拜留學的消息，「我要在杜拜留學一個月，再複習一下我的英文，不然語言這種東西一陣子沒用就會退化」，並大讚校長跟老師都很讚。接著愛莉莎莎公開教室，表示教室很新很舒服，「老師教得很好而且沒有廢話(果然杜拜一切都講求高效率)」。
愛莉莎莎驚訝新時代教學方式 直呼：完全不同體驗
愛莉莎莎也對於新時代的教學方式感到驚訝，「第一次看到用這種高級互動式螢幕上課，我們那個年代都是白板或黑板，現在任何解釋或答案都直接一幕了然show在螢幕上，真的是跟以往教育完全不同的體驗」。
愛莉莎莎突有感而發：為後面的幸福鋪路
除了留學生活外，愛莉莎莎也突然有感而發，「現在經歷的所有不幸，都是在為後面的幸福鋪路！最近越來越有感覺這件事，因為近一兩年每次遇到超不爽的事，等到過了一陣子後，都會發現要是沒有發生那件超不爽的事，就不會發生後來超級爽的事，有聽得懂嗎？」樂觀態度引發大讚。
而在住宿方面，愛麗莎莎昨日發文透露住到一間印巴人經營的飯店，還PO出超多衣服的照片，崩潰喊：「沒有衣架，我房間就炸掉了…」，只好趕快去買衣架後，把東西都整理好，整理完才直呼：「心情平緩許多」。
資料來源：愛莉莎莎IG
