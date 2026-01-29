暴力美學經典！《標殺令：終極血腥版》3.7一連兩日設血色特典場 送特效印刷海報套裝及帆布袋

經典中的經典重返大銀幕，鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）第四部作品《標殺令》（Kill Bill）史上首次兩集一氣呵成完整呈現，兼添加全新從未曝光片段，275分鐘復仇之旅，特設15分鐘中場休息。致敬香港武打電影，血腥殺戮帶來極致視覺衝擊，影迷必須入戲院體驗一次的巔峰暴力美學！《標殺令：終極血腥版》（Kill Bill：The Whole Bloody Affair）將於3月7日於百老匯院線獨家上映，特設特典場大送特效印刷美版海報套裝及帆布袋。

更連貫、更血腥、更極致 影迷必須入戲院感受一次的暴力美學經典

血色特典場大送特效印刷原版海報及帆布袋

昆頓塔倫天奴第四部作品《標殺令》（Kill Bill：Vol. 1）及《標殺令2》（Kill Bill：Vol. 2）分別於2003及2004年上映，奧瑪花曼（Uma Thurman）一襲李小龍黃黑戰衣，加上幕前劉家輝飾演的白眉道長，及幕後袁和平的功夫，香港觀眾尤其看得津津樂道，電影極具玩味的暴力美學至今仍被影迷捧為經典中的經典！

《標殺令：終極血腥版》是史上首次兩集一氣呵成完整呈現，定必更連貫、更血腥、更極致。電影添加長達7分半鐘全新未曝光動畫場面，275分鐘復仇之旅，設15分鐘中場休息。為一饗影迷，除了正常場次，電影更設2場特典場大送特效印刷美版海報套裝及帆布袋，戲票還包括爆谷、熱狗及飲品，機會難逢，影迷必須入戲院大銀幕下感受一次如此震撼的體驗！門票現已公開發售。

《標殺令：終極血腥版》血色特典場

《標殺令：終極血腥版》血色特典場

日期：3月7日（六）

時間：2:00pm

戲院：PREMIERE ELEMENTS

及

日期：3月8日（日）

時間：2:05pm

戲院：MOViE MOViE Pacific Place

票價：bc/MM 會員價$380；非會員價$420（不適用於其他優惠、折扣及使用換票證、禮券、贈券）

凡購買《標殺令：終極血腥版》血色特典場戲票 1張，放映當日憑實體戲票即可獲贈：

▸《標殺令：終極血腥版》A3特效印刷美版海報 1套 (1套3款)

▸《標殺令：終極血腥版》精美帆布袋 1個

▸ 小食套餐 1份 (甜味細爆谷 1包 + 原味熱狗 1隻 及 指定樽裝飲品 2枝)

購票連結：https://cinema.com.hk/hk/movie/584

