《暴君廚師》李彩玟要來了 見面會有台北場

▲《暴君的廚師》爆紅男星李彩玟，宣佈將舉辦亞洲巡迴見面會，其中也確定有台北場，目前日期、地點尚未公布。（圖／＠l.c.m____ IG）

[NOWnews今日新聞] 韓劇《暴君的廚師》爆紅的新生代男星李彩玟，靠著電視劇的超高討論度成為了超大勢演員。今（26）日VARO娛樂宣佈將舉辦李彩玟的亞洲巡迴見面會「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’」，而台北場也在行程中，目前日期、地點、票價尚未公布。

李彩玟宣布辦巡迴見面會！確定有台北場

李彩玟的粉絲見面會「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’」，於10月24、25日自首爾開跑，接續將前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、成都、臺北、東京等亞洲主要城市，只為了跟粉絲一起度過幸福的時光。

在官方曝光的概念海報中，可以看見李彩玟穿著條紋上衣，用清新亮眼的風格面對鏡頭。這也是李彩玟第一次舉辦巡迴活動，他計劃在現場跟粉絲近距離互動，展現過往大家沒看過舞台魅力，回報粉絲的愛。

▲李彩玟將舉辦亞洲巡迴見面會，其中也有台北場。（圖／＠varoent_official IG）

粉絲讚經紀公司會挖寶 推出邊佑錫再現李彩玟

面對本次李彩玟爆紅，有許多粉絲表示他的經紀公司VARO娛樂太會挖寶，身為小公司的VARO娛樂，光是能讓邊佑錫靠《背著善宰跑》爆紅已經是奇蹟，本次又讓李彩玟靠《暴君的廚師》在演藝圈打出一片天，誇讚經紀公司實在太厲害。

《暴君的廚師》由潤娥、李彩玟主演，改編自同名網路小說，講述一名意外穿越到朝鮮時代的米其林三星廚師延志永（潤娥 飾），跟擁有絕對味覺的暴君李獻（李彩玟 飾）相遇，透過料理展開穿越時空的愛情羅曼史。

資料來源：VARO娛樂

《暴君的廚師》播出資訊



主演：林潤娥、李彩玟、姜漢娜、崔貴華

導演：張太侑

集數：12

收看平台：每週六日Netflix上線新集數

