潤娥終遇顏值最強對手！《暴君的廚師》川菜女神「文昇攸」登場掀熱議

（圖／翻攝自IG）

韓劇《暴君的廚師》自開播以來熱度節節攀升，不僅劇情緊湊、製作品質精緻，演員陣容更是讓人直呼「神顏組合」。由潤娥與新秀李彩玟領銜主演，兩人不僅演技表現在線，更以高顏值被網友一致盛讚「仙女與王子般的夢幻搭檔」。其中，潤娥穿上韓服的畫面更是美到令人屏息，獲網友瘋傳「簡直仙女下凡」，人氣聲勢持續衝高。然而在最新一集中，觀眾驚喜發現，潤娥終於迎來最強勁的對手——由新生代女演員文昇攸飾演的「亞斐修」，成功躍升全場最大「搶鏡王」！

文昇攸於《暴君的廚師》飾演明朝頂級川菜高手「亞斐修」。角色背景設定十分不凡，她不僅是名廚唐白龍（趙在允 飾）的愛徒兼姪女，更能將四川料理與各地飲食風格靈活結合，因此被譽為「四川料理仙女」。亞斐修一出場，便以嫻熟俐落的刀工及自信從容的氣場，瞬間抓住所有觀眾的目光。劇情中，她為不習慣朝鮮飲食風味的使臣準備佳餚，以精湛手藝展現川菜麻辣鮮香的獨特魅力。隨後，她在水剎間（御膳房）與潤娥飾演的「延志永」率領的廚師團隊展開「大蔥快刀對決」，以壓倒性的刀工實力獲勝，正式宣告自己成為延志永最強大的對手。

（圖／翻攝自IG）

劇集播出後，社群瞬間被文昇攸的「四川仙女」刷屏。網友紛紛留言表示：「這選角太神啦！」、「顏值逆天，完全搶走了我的注意力」、「這是誰？也太漂亮了吧」、「潤娥和她同框簡直是雙仙同台」。不少觀眾坦言，雖然潤娥在劇中依舊耀眼，但文昇攸的初登場確實成為最大驚喜。

隨著《暴君的廚師》帶來高關注度，文昇攸的過往演藝資歷也迅速被網友翻出。原來她早在2018年就出道，陸續出演《夜晚開的花》、《不可能的婚禮》等電視劇，逐步累積演技實力。雖然過去多飾演配角，但這次憑藉《暴君的廚師》華麗出場，引發許多關注。

（圖／翻攝自IG）

