《暴君的廚師》「徐長今」是誰？私服時尚美翻、童星出身，出道12年終於迎來代表作！
近期熱播的韓劇《暴君的廚師》，不僅因林潤娥與李彩玟的華麗組合受到矚目，劇中一位黑馬角色更悄悄吸引觀眾目光。那就是由尹瑞娥飾演、擁有絕對嗅覺天賦的「徐長今」。她在劇中的靈敏嗅覺不僅推動劇情發展，也成功塑造出與眾不同的存在感。
今年25歲的尹瑞娥，其實並非一夕爆紅的新面孔。她童星時期就踏入演藝圈，至今累積長達12年的表演經驗。雖然一路上參與過不少人氣劇集，但大多是配角或短暫亮相，因此知名度始終不算高。然而，她卻沒有因此放棄，反而將這些年當成磨練演技的養分。
她曾在校園話題劇《女神降臨》中飾演校園同學角色，也在浪漫劇《無法抗拒的他》中現身；在更具社會議題的《少年法庭》中，她則挑戰不同的戲劇氛圍；至於音樂氛圍濃厚的《單戀原聲帶》，也能見到她的身影。這些作品雖然沒有讓她立刻爆紅，但每一次嘗試都讓她的演技層次更為多元，逐步建立起觀眾的記憶點。
直到2025年的《暴君的廚師》，她終於迎來屬於自己的代表作。劇中「徐長今」一角，不僅名字向韓劇史上經典《大長今》致敬，更以「絕對嗅覺」的設定，賦予角色獨特魅力。尹瑞娥細膩的眼神與動作，將角色的敏銳感官演繹得栩栩如生，觀眾幾乎能跟著她的表情去「聞到」戲裡的味道。這樣的演出不僅讓角色成功出圈，也使尹瑞娥在劇播出後迅速登上熱搜。許多網友留言表示：「她的表演很真實，完全沒有搶戲卻讓人難忘」、「終於認識到這位被埋沒多年的演員」。
