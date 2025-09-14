《暴君的廚師》李彩玟曝紅！身高190、細允兒10歲被封為「小宋江」

▲ ELLE.com.hk

Netflix 古裝劇《暴君的廚師》熱播，除了劇情輕鬆有趣，劇中飾演「暴君」的男主角李彩玟（이채민） 更是火速曝紅，成為新一代韓劇男神！憑藉其190cm的模特兒身高、精緻五官與深情演技，成功俘虜大量觀眾，更被韓國媒體封為「小宋江」！

《暴君的廚師》講述外表暴戾、內心受傷的君王「李道」（李彩玟 飾），遇上了擁有超群廚藝的宮女「阿仁」（允兒 飾），透過一道道美味佳餚，逐漸打開心扉、互相治癒的浪漫故事。每集都有令人流口水的傳統韓式料理出現，好似韓牛、海鮮鍋、傳統甜點等，畫面拍得極之精美，絕對係「食慾大開」！

2000年李彩玟今年24歲，身高190cm的他擁有標準模特兒身材，2021年參演電視劇《High Class》正式出道。 2022年，被選為KBS音樂節目《音樂銀行》的固定主持，隨後在多部劇集中擔任配角磨練演技，直至《暴君的廚師》擔正男主角後人氣爆發。

雖然李彩玟實際比允兒年輕10歲，但飾演霸氣君王毫無違和，演技備受肯定；加上190cm的李彩玟與168cm的允兒，形成22cm的超萌身高差，同框畫面可愛又浪漫。

李彩玟因其清澈的單眼皮眼睛和氣質與知名男星宋江極為相似，加上同屬高大帥氣型，故被韓媒封為「小宋江」（꼭宋江），成為其熱門標籤。

現實中李彩玟是一名十分用功的學生，高中時期在學校相當有人氣，在019年順利錄取韓國藝術綜合學校表演系，是一名學霸。

李彩玟於《浪漫速成班》戀上同為2000年生的柳多仁，他們先是被目擊在首爾約會，李彩玟還貼心將外套脫給女方穿，經紀公司也承認兩人正以互有好感的心態繼續相處，大方認愛！

據指《暴君的廚師》男主角原本是找朴成焄（《魷魚遊戲》的「賢珠姐」）飾演暴君，但因為朴成焄早前意外於instagram 上載成人影片的封面照，在臨開拍前 10 天被換走人，由李彩玟接替男主角。

雖然李彩玟晚加入劇組，但卻完美地消化了騎馬和射箭技術，並且每天不間斷地鍛鍊，大家都大讚李彩玟竟然能在十天內就完美消化劇本，實在太用功太敬業了。

