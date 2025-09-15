《暴君的廚師》李彩玟一劇爆紅 被封韓版193

【on.cc東網專訊】由韓國女圑少女時代成員Yoon A及男星李彩玟領銜的韓劇《暴君的廚師》，收視及口碑雙贏，其中今年24歲的李彩玟一劇爆紅，演技備受肯定外，其俊臉及190cm身高的模特兒骨架，俘虜全球少女心，由於他不少角色似韓國另一男神宋江，故被封為「小宋江」。

《暴》自播出以來成為網民熱話，近日有網民在社交網發貼：「男主角個樣愈睇愈眼熟，後尾發覺有啲似193（郭嘉駿）」，並將李彩玟和男圑ERROR成員193的照片製作成拼圖比較；另有網民更tag 193問：「有冇人同你講過《暴君的廚師》個男主角同你真係好似樣！一路睇，真係覺得好似睇緊你嘅作品咁」，而其他網民就接龍和應，留言：「尤其193扮凌厲嘅眼神同搞笑鏡頭」、「奸笑超似」及「睇到懷疑193點解韓文咁流利」等，亦有粉絲就覺得193比李彩玟更靚仔。

到底193定李彩玟更帥就見仁見智，不過兩人的確有不少共同點，除李彩玟報稱身高190cm比193僅高矮3cm外，面形及五觀都近似，兼且兩人同是學霸，李彩玟讀書時，大部分模擬考試考獲第一名及全校第4至5名，還精通鋼琴等，而193畢業於英國班戈大學，擁有心理學系榮譽學士學位；至於最大不同之處是193現年35歲，比李彩玟年長11歲。

