《暴君的廚師》「190cm帥哥」李彩玟女友是她！低調戀愛1年「戴情侶戒指放閃」

南韓23歲男星李彩玟近期因主演《暴君的廚師》爆紅，帥氣臉蛋和190cm的模特兒身材擄獲不少女粉芳心，不過戲外他其實已經穩定交往1年，與同為演員的女友柳茶憐（或譯：柳多仁）低調戀愛中，近日還被發現佩戴同款情侶戒指，展現甜蜜感情。

李彩玟和女友柳茶憐被發現佩戴著情侶戒指。（圖片來源：IG guhyun0901、rxudain）

這對年輕情侶因合作tvN電視劇《浪漫速成班》結緣，去年3月被拍到約會照片後大方承認戀情。最近在《暴君的廚師》殺青宴上，李彩玟被發現食指戴著銀色戒指，與柳茶憐過去在社群媒體曬出的戒指完全相同，證明兩人感情依舊穩定。

廣告 廣告

粉絲們發現這個甜蜜證據後，紛紛留言表示「安靜長久地交往更讓人喜歡」、「看起來感情很好」、「低調戀愛反而更有好感」。兩人對於戀情雖不張揚，但也不避諱在社群互動，先前柳茶憐分享《金字塔遊戲》劇終感言時，李彩玟還暖心留言「辛苦啦，明子恩」，柳茶憐也大方回覆「愛你，謝謝」，互動閃瞎眾人。

李彩玟近期因《暴君的廚師》走紅。（圖片來源：IG l.c.m____）

李彩玟目前正在熱播劇《暴君的廚師》中飾演燕熙君李獻，與潤娥的搭配獲得觀眾好評；而柳茶憐則透過《金字塔遊戲》人氣上升，成為備受矚目的新生代演員。從去年承認戀情至今，兩人時常被目擊一起看電影、參加朋友聚會，柳茶憐曾在受訪時表示：「感謝大家的支持，我們會好好交往的。」自然大方的態度獲得不少粉絲支持。

延伸閱讀

潤娥穿越古代變宮廷大廚！《暴君的廚師》搭檔李彩玟，上演浪漫料理與戀愛

《魷魚遊戲2》朴成焄「手滑上傳AV照」恐遭罰千萬！經紀公司回應越描越黑惹議

更多熱門影音：

辛芷蕾昔「沒錢幫父親買電腦」留遺憾！威尼斯封后「團隊高薪」讓全網羨慕

許瑋甯產後首現身！狀態絕美一句話引眾怒 「寶寶像彌勒佛」曝邱澤當爸後變了！

魏如萱情敵網紅影片「餵狗喝酒」遭炎上！ 狗喝醉出現異狀網怒罵：超無知