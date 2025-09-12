Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦
近期讓全球觀眾邊追邊餓、邊笑邊心跳的話題韓劇《暴君的廚師》，毫無意外地爆紅了！劇情圍繞由潤娥飾演的現代廚師延志永、一不小心穿越回朝鮮，遇上由李彩玟飾演、以挑剔味覺與暴烈脾氣聞名的暴君燕熙君，展開一連串美食與命運交織的故事。劇情張力、搞笑節奏與浪漫元素全數到齊，難怪收視率話題都持續攀升～
當然，潤娥的私服造型也成為討論話題，無論是高雅甜美的小香風，還是充滿活力的紅色洋裝，復古風或是鬆弛系，潤娥用細節堆疊出「好感系時尚教科書」，一起來看看她的穿搭技巧！
潤娥私服穿搭：小香風套裝、直登優雅天花板
這套淺色系格紋小香風套裝，根本是氣質女孩衣櫃裡必備成員。潤娥搭配 QeelinWulu Eternity鑽石耳環與戒指，用葫蘆廓形的圓潤線條打破套裝的「過度正式感」，畫龍點睛地點出低調華麗。
擔心套裝容易顯得太拘謹？試著加入一雙蝴蝶結中筒襪 + 黑色高跟鞋，像潤娥一樣玩出法式女孩的清新復古感，正式與甜美平衡剛剛好！
潤娥私服穿搭：紅洋裝＋小蝴蝶結，甜美性感一次有
另一套紅色洋裝則換上俏皮模式開啟，大膽秀出腿部線條，腰間的兩個黑色蝴蝶結不只是裝飾，更是讓腰線視覺上更緊緻的秘密武器。耳際間點綴著Wulu 18K 玫瑰金鑽石與紅瑪瑙耳環，紅金配色呼應洋裝主色，簡直美得像是走出童話的公主。
擔心紅色洋裝很難駕馭？除了選擇俏皮甜美的造型點綴，記得搭配極簡金屬飾品或同色系配件，就能像潤娥一樣穿出活潑吸睛的風格。
潤娥私服穿搭：白襯衫、針織外套＋毛呢短褲，復古學院風
這一身根本是「復古少女穿搭範本」，清新中帶點法式書卷氣。潤娥選用經典 白襯衫打底，外搭一件黑色刺繡針織外套，既有層次又不失柔和溫度感。下半身的格紋毛呢短褲則增添些微英倫氣質，整體配色黑白乾淨利落，再用白色Valentino包提升精緻度，一秒完成復古又耐看的高級日常look！
潤娥私服穿搭：露肩上衣＋高腰牛仔褲＋Crocs，慵懶鬆弛系
潤娥穿上白色荷葉領露肩上衣露出鎖骨線條，清爽但不做作；搭配一件高腰刷破牛仔褲，完美拉長比例還有點率性街頭感。重點來了—腳踩黑色 Crocs，沒錯，就是那雙潮人必備洞洞鞋，用高反差單品創造出鬆弛感＆時髦度！
看更多 CTWANT 文章
I-DLE宋雨琦現身FENDI BFF House、上百粉絲熱情應援！愛喝奶茶還自爆是「台北通」、生日願望甜炸
IU穿迷你裙超懂撩、蔡依林靠這招直接減齡開掛！女星私服穿搭神技、一次學會
Neverland尖叫、I-DLE宋雨琦降臨台北！女神機場時尚超吸睛、FENDI新款完美示範
其他人也在看
女神潤娥逆生長術太驚人！《暴君的廚師》與男主角差10歲也能演CP！
潤娥凍齡小習慣潤娥曾公開表示，日常最重視的就是「水潤感」。她不僅每天喝足八杯水，還會使用滋潤度高的精華作為打底。每週 1–2 次的泥狀面膜，則幫助代謝角質與清潔毛孔，讓後續保養更好吸收。至於心理調適，她則靠「泡足浴」來釋放壓力，搭配音樂與香氛，保持身...styletc ・ 3 小時前
懶人穿搭術：一件黑色連身裙走天涯！教你輕鬆穿出3種場合風格
Read the latest lifestyle and beauty article about 懶人穿搭術：一件黑色連身裙走天涯！教你輕鬆穿出3種場合風格 from Jessica HKJESSICA ・ 8 小時前
懷疑另一半出軌被戴帽，應否原諒對方？分析7個外遇徵兆定義及3大偷食原因
在一起久了，發現另一半沒緣由地比以往冷淡？以往工作時間穩定卻突然常常說要加班，甚至聯絡不上？懷疑另一半出軌但找不到實質證據？「帽」事嘅！編輯跟大家分析7個外遇徵兆，以及3大偷食原因，解開大家心中的謎團。men's uno HK ・ 3 小時前
52歲陳慧琳「越活越美麗」的幸福秘訣：樂觀性格令她心境年輕？心理健康做到「從內靚到外」
剛完成演唱會的樂壇天后Kelly陳慧琳，在訪問中樂天又幽默的回應深得歌迷喜愛，不少網民更將她風趣的回答剪輯成memes（迷因），令她的人氣再次急速上升！Kelly既有凍齡的外貌，又有事業成就，她的家庭生活同樣令人稱羨。性格樂觀的Kelly一直用心經營她的家庭，與丈夫及兩個兒子建立和諧關係，展現年輕樂天的人格魅力，真正做到「從內靚到外」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
34歲林珍娜Nana「世界最美臉孔」不甘於當花瓶！新世代Cool Girl，憑實力走上演員路
韓國女演員林珍娜 Nana 憑 NETFLIX 劇集《假面女郎》爆紅，接連演出《全知讀者視角：滅世預言》儲備人氣，這位兩度被投選為「世界最美臉孔」的女生，卻有著不一樣的 Cool Girl 態度。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
Miu Miu x New Balance 530SL 聯乘球鞋火速登場 麂皮 × 網布 × 漆皮三色質感上腳
Miu Miu 正式揭曉最新 New Balance 聯乘企劃，帶來一組以當代衣櫥為靈感的限量膠囊系列。品牌邀得網球新星 Coco Gauff 參與，整個陣容涵蓋服飾與鞋履，而焦點無疑落在全新 Miu Miu x New Balance 530SL 球鞋之上。HYPEBEAST ・ 46 分鐘前
女性自慰不只是愉悅，更是保養！ 醫推「隱藏好處」：減緩更年期不適
在大眾印象裡，自慰往往被貼上羞澀或避而不談的標籤，但醫學與心理學研究已證實，它其實是最簡單、最天然的身心療癒方式之一。當身體進入高潮時，大腦會釋放出大量多巴胺，這種「快樂荷爾蒙」能快速驅散低落情緒，帶來如同做完30分鐘有氧運動般的舒暢感。姊妹淘 ・ 1 小時前
182米外槍殺柯克 FBI公開嫌疑人相片 懸紅10萬美元追緝
美國總統特朗普盟友、31歲知名右翼活躍分子柯克(Charlie Kirk)周三(11日)在猶他州一間大學出席露天辯論活動時遇弒身亡，震驚政壇與社會。聯邦調查局(FBI)發放疑似槍手相片，並懸紅10萬美元，呼籲公眾提供資料。 槍擊事件發生於11日中午，當局相信槍手周三中午前進入猶他山谷大學，在一個屋頂開槍後再跳下，am730 ・ 6 小時前
3星座男最容易「愛到忘了自己」：天蠍一動心就用盡力氣、雙魚為愛犧牲
天蠍男：深情專注，卻容易用力過猛 天蠍男的愛情帶著強烈的極端色彩——不愛時冷淡疏離，一旦動心，便全情投入。他們 […]姊妹淘 ・ 2 小時前
韓國廣藏市場爆衛生黑幕？炒年糕竟是「二手飯」？KOL教一招自保
回收食物處處都有！最近有台灣遊客在韓國首爾廣藏市場的親身目睹，小販檔將客人吃剩的炒年糕倒回鍋裡再賣，引起網民一片譁然。有韓國旅遊KOL揭露了韓國市場攤檔的衛生黑幕，更教大家如何分辨自保，避免誤食「二手飯」！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
茶餐廳中餐館數量十年少7% 外賣店激增四成
近年市道不景，飲食業生意受衝擊出現結業潮。立法會最新一期《數據透視》顯示，去年全港共有17,667間餐飲店舖，但傳統餐飲行業近年面臨萎縮挑戰，在2014至2024年間，港式茶餐廳及中式餐館數量均下跌7%，分別減至2370間及2140間。相反，不設座位的外賣店舖數目同期增39%至2180間。 日韓餐廳錄22%增長am730 ・ 1 小時前
CD復古回朝，BEAMS水滴藍CD機登場！重拾「旋轉的浪漫」，找回那些年光碟的魔力
還記得那些年我們收集的CD嗎？BEAMS RECORDS最新推出的「Clear Portable CD Player」簡直是復古控的夢幻逸品！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
日本超狂3D擬真系飯糰！ 熊貓保鑣宛如從碗盤爬出⋯
說到精緻便當，大家一定都會想到日本小學生的高顏值便當，日本的家庭主婦大多都會很用心的為孩子們準備兼具營養、美味的造型便當，每份打開的瞬間都會讓人嘴角揚起幸福的笑容～然而除了富有創意的便當之外，日本一位主婦則是創造了3D飯糰，彷彿真的小動物從盤子上爬出來！！！Japhub日本集合 ・ 1 天前
田邊桃子從模特兒變身演技派揭開她演技爆發的驚人真相！
嘿，聽過田邊桃子這名字沒？這位1999年8月21日生的神奈川妹子，簡直是命中注定要當明星！她小學三年級時，隨便在街上逛就被星探看中，從此開啟演藝人生。Japhub日本集合 ・ 32 分鐘前
緣分爆棚的10個訊號！中3條就是「命中註定」的靈魂伴侶
真正的緣分，就像一條看不見卻扯不斷的紅線，總能在意想不到的時候把兩個人牽在一起。以下10個「靈魂伴侶訊號」，如果中了3條以上，就很可能是命中注定的那一位。姊妹淘 ・ 32 分鐘前
網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，直言本地不少 IG shop 出售的蛋糕定價離地，甚至比五星級酒店的蛋糕更貴，但體驗卻大失所望樓主在帖文中批評，「試過好幾次攞蛋糕又遠，仲要去工廠大廈，成個體驗好差，食落都係失望，完全唔值。」他更建議大家多多支持酒店出品，「香港好多五星酒店嘅蛋糕都好有水準，五百蚊大把選擇，寫字又靚，有品質保證，好好味」，鼓勵網民「整頓吓香港嘅蛋糕行業」。Yahoo Food ・ 9 小時前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
佘詩曼黃宗澤《新聞女王2》玩到癲 幕前幕後鬥戲
【on.cc東網專訊】視后佘詩曼（阿佘）一向深得廣告商歡迎，品牌活動一個接一個，忙得不可開交，昨（10日)她便現身旺角出席韓國護膚品牌活動，穿着斜膊裙的她，明艷照人，甫到場即向在場粉絲揮身打照呼，相當親民，難怪一直深得粉絲疼錫。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
日本便當才沒有極限！ 掉進吉卜力世界吃午餐
說到精緻便當，大家一定都會想到日本小學生的高顏值便當，日本的家庭主婦大多都會很用心的為孩子們準備兼具營養、美味的造型便當，每份打開的瞬間都會讓人嘴角揚起幸福的笑容～Japhub日本集合 ・ 1 天前
Jeffrey Ngai魏浚笙：「今年學懂將目光放遠點，輕鬆點。有時把事情想得太迫切，目標反而不會明確。」
「現在能夠參與電影拍攝已是值得感恩的事情，所以要把握每一次機會。」除了音樂、電視綜藝、社交媒體，近年我們也多了機會在戲院大銀幕認識Jeffrey魏浚笙，透過飾演不同角色展現萬人迷以外的不同面向。他主演的電影《殺手#4》不但準備在12月上映，早前更入選美國奇幻電影節成為單元競賽電影，為Jeffrey剛起步的光影之旅帶來鼓舞。men's uno HK ・ 3 小時前