《暴君》文昇攸超搶鏡！潤娥顏值遇對手

▲潤娥主演的《暴君的廚師》播出後話題不斷，最新集數中現身的川菜仙女文昇攸（如圖）更是引發討論，高顏值讓網友都笑說「潤娥遇到對手」，還有不少人直接去文昇攸社群翻出她過往美照。（圖／文昇攸IG@moonseungyou）

[NOWnews今日新聞] Netflix全新韓國古裝劇《暴君的廚師》開播後話題不斷，潤娥與李彩玟的精湛演技，更是讓收視率持續暴漲。不過近日播出的最新集數中，又有一位演員受到矚目，就是飾演明朝「四川料理仙女」亞斐修的女演員文昇攸，精緻美貌讓她一出場就超搶鏡，不少人直接找出她社群翻美照，還有網友開玩笑說「潤娥遇到對手了」。

文昇攸在最新集數中，以明朝川菜廚師登場，飾演川菜高手唐白龍（趙在允 飾）的徒弟兼姪女，以冷傲表情現身，還直接到潤娥帶領的水剎間（御膳房）踢館，以大刀切蔥的實力斬壓所有人，並正式宣告自己成為延志永（潤娥 飾）的最大對手。然而她的美貌引發大量討論，網友狂問文昇攸的身分，並大讚「這顏值完全搶走我的目光」、「跟潤娥同框根本雙仙同台」等。

▲《暴君的廚師》川菜仙女文昇攸（中）劇中超搶鏡。（圖／文昇攸IG@moonseungyou）

文昇攸出道多年 早期多飾演配角

文昇攸今年29歲，早在2018年就以《獨居，房(자취,방)》出道的她，多以小配角示人，陸續出演過《人生勝利組》、《夜晚開的花》、《不可能的婚禮》等，也曾參與過多部電影及話劇的演出。

然而，文昇攸早前並未受到太大矚目，直到出演《暴君的廚師》，雖然戲分還是一樣不多，但高冷外貌，與劇中精湛的演出，已讓她成功走入大眾視線，IG帳號也被翻出，美照直接被網友瘋傳。

《暴君的廚師》改編自網路小說 以料理展開跨越時空羅曼史

《暴君的廚師》由潤娥、李彩玟主演，改編自同名網路小說，講述一名米其林三星廚師延志永意外穿越到朝鮮時代，跟擁有絕對味覺的暴君李獻（李彩玟 飾）相遇，透過料理展開了一段穿越時空的愛情羅曼史。

