不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
《暴君》李彩玟登寶島 1／4台大辦見面會
[NOWnews今日新聞] 在超熱播韓劇《暴君的廚師》中飾演暴君的新生代男星李彩玟，靠著電視劇的高討論度、收放自如的演技成為娛樂圈一線男星，而他的經紀公司VARO娛樂也跟上這波熱潮，宣布舉辦李彩玟的亞洲巡迴見面會「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’」，台北場確定將於1月4日舉辦，目前主辦單位、票價、位置圖尚未公布。
李彩玟首登寶島 1／4台大體育館辦見面會
李彩玟的第一次巡迴粉絲見面會「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’」，於10月24、25日首爾世宗大學大洋館開跑，接續將前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、臺北、東京等亞洲各大城市，只為了跟粉絲一起度過幸福的時光。
而台北場的舉辦日期日前也正式確定，將於2026年1月4日在台大體育館盛大舉行，跟台灣粉絲一起在新的一年中創造最精彩的回憶。根據了解，李彩玟計劃在現場跟粉絲近距離互動，展現過往大家沒看過的舞台魅力，回報粉絲的愛。
經紀公司超會挖寶 推出邊佑錫再現李彩玟
《暴君的廚師》由潤娥、李彩玟主演，改編自同名網路小說，講述一名意外穿越到朝鮮時代的米其林三星廚師延志永（潤娥 飾），跟擁有絕對味覺的暴君李獻（李彩玟 飾）相遇，透過料理展開穿越時空的愛情羅曼史。
面對李彩玟此次爆紅，許多粉絲驚呼經紀公司VARO娛樂「太會發掘新人」。作為一家小型公司，VARO娛樂先前已成功讓邊佑錫憑《背著善宰跑》一舉成名，如今又讓李彩玟以《暴君的廚師》在演藝圈闖出名號，讓外界讚爆這間公司實在太會挖寶。
資料來源：VARO娛樂
