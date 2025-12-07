暴瘦緊急送急診！林逸欣爸爸住院2週原因曝

▲林逸欣（右）爸爸（左）日前暴瘦緊急送急診，林逸欣透露爸爸是因腸胃問題引起發燒，以及營養不良住院2週，讓她忍不住直呼：「老人家不能小看不舒服」。（圖／林逸欣 Shara FB）

[NOWnews今日新聞] 歌手林逸欣今年8月跟科技業老公Tony補辦婚禮，還公開與家人的成長影片，直接讓她爆紅，而5日她上傳幫媽媽慶生的影片，意外曝光爸爸在11月初時因身體不適送急診，網友看到林爸爸暴瘦模樣都非常擔心，而林逸欣也在昨（6）日出席活動時，透露爸爸是因為腸胃問題引起的發燒，緊急送急診，加上假牙沒做好，導致營養不良，所以住院2週，還不忘喊話：「老人家不能小看不舒服」。

林逸欣日前分享在家幫媽媽慶生的影片，透露因爸爸11月初身體不適送急診，還住院2週，在家吃飯可以讓爸爸隨時回樓上休息。畫面中可看到林爸爸消瘦不少，還需要用輪椅代步，讓網友都非常擔心。而昨日出席活動時，林逸欣也提到爸爸住院原因，透露爸爸早在上月初就小感冒，之後又因腸胃問題引起發燒，原本要觀察幾天，結果變嚴重就緊急送急診，加上假牙沒做好，導致營養不良，所以住院2週。

▲林逸欣（右1）的爸爸上個月身體不適住院，在幫媽媽準備生日驚喜時，媽媽忍不住淚崩，把許多粉絲看哭了。（圖／林逸欣 Shara FB）

林逸欣坦言媽媽容易激動 抱怨爸爸一出院就工作

林逸欣也表示媽媽本來就容易激動，又經歷外公、外婆的離世，沒想到爸爸會突然生病，才會情緒激動。而林逸欣也提到爸爸是工作狂，一出院就回到診所繼續看診，讓她非常生氣，但她也為爸爸感到驕傲表示：「他覺得看診是成就感、幫助病人是使命感」。

林逸欣公開為媽媽慶生影片 直接看哭大批粉絲

在林逸欣公開的慶生影片中，她提到媽媽雖然嘴上不說，但其實壓力不小，尤其看爸爸沒胃口的時候，難免會有情緒，甚至還說以後都不要過生日，林逸欣的哥哥此時跳出來說，「吃飯而已，沒有過生日」，才讓現場氣氛變得活躍。

林逸欣也感性表示，爸爸能恢復元氣，就是媽媽今年最棒的生日禮物，最後一家人一起唱生日快樂歌，直接看哭大批粉絲，「我能懂林媽媽的眼淚，看得我也不禁哭了」、「可愛媽媽瘦了，生日快樂！闔家平安健康就是最大的幸福」、「真感動畫面，真棒的女兒」、「太感動了，祝爸爸媽媽身體健康」。

