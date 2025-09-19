皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港取景場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。
全智賢於劇中飾演總統候選人徐聞柱，於總統候選人丈夫朴解浚突被槍殺後，繼承丈夫遺產及成為丈夫家人嘅眼中釘，瞬間喺悲痛中回復冷靜，並從容沉著應對丈夫家族圍攻，以一敵三，霸氣十足。為找出丈夫被殺真相，徐聞柱毅然從幕後重返政壇，踏上競選總統之路，與各方政權斡旋，展現女強人超強氣場與野心。全智賢於第4集中說出一句「為什麼中國會偏好戰爭？」隨即於微博引起話題；唔少網民都唔滿意呢句對白，表示與現實脫節，留言指：「我們中國才不喜歡戰爭，我們追求的是和平，這是污蔑」，又有網民表示如果愛好戰爭，就輪唔到佢哋喺到拍電視劇。
台詞以外，就連劇中場景皆引發辱華風波。《暴風圈》喺香港取景，明明畫面裡牌匾使用繁體字，但劇中卻將其標註為「中國大連」嘅場景，場景簡陋，街道睇起上嚟似棚戶區，令唔少內地網民都覺得劇集係刻意醜化中國城市，表示既然要標上大連，其實直接去大連取景仲合理過喺香港取景，留言：「從此列入黑名單」、「一次得罪兩個城市」、「最喜歡的女演員之一也要被封殺了」、「堅決抵制」等等。不過，都有網民認為外界反應過度，表示每個地區都有落後嘅角落，未必係刻意抹黑。
