米娜｜天文台會評估需否發更高信號
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。
全智賢於劇中飾演總統候選人徐聞柱，於總統候選人丈夫朴解浚突被槍殺後，繼承丈夫遺產及成為丈夫家人嘅眼中釘，瞬間喺悲痛中回復冷靜，並從容沉著應對丈夫家族圍攻，以一敵三，霸氣十足。為找出丈夫被殺真相，徐聞柱毅然從幕後重返政壇，踏上競選總統之路，與各方政權斡旋，展現女強人超強氣場與野心。全智賢於第4集中說出一句「為什麼中國會偏好戰爭？」隨即於微博引起話題；唔少網民都唔滿意呢句對白，表示與現實脫節，留言指：「我們中國才不喜歡戰爭，我們追求的是和平，這是污蔑」，又有網民表示如果愛好戰爭，就輪唔到佢哋喺到拍電視劇。
台詞以外，就連劇中場景皆引發辱華風波。《暴風圈》喺香港取景，明明畫面裡牌匾使用繁體字，但劇中卻將其標註為「中國大連」嘅場景，場景簡陋，街道睇起上嚟似棚戶區，令唔少內地網民都覺得劇集係刻意醜化中國城市，表示既然要標上大連，其實直接去大連取景仲合理過喺香港取景，留言：「從此列入黑名單」、「一次得罪兩個城市」、「最喜歡的女演員之一也要被封殺了」、「堅決抵制」等等。不過，都有網民認為外界反應過度，表示每個地區都有落後嘅角落，未必係刻意抹黑。
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
公務員飲內地水｜物流署署長陳嘉信退休前休假 副署長署任 許正宇：正常安排｜Yahoo
捲入公務員飲用水採購風波的物流署長陳嘉信，今日正式停任職務。政府今日刊憲，宣布陳嘉信停任物流署長，並放取退休前休假，由副署長黃淑嫻署任。Yahoo新聞 ・ 37 分鐘前
佘詩曼媽媽驚傳患癌 激罕回應母親一改招牌冬菇頭剃光頭一事
佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情極好，5歲時爸爸交通意外不幸離世，由佘媽媽獨力養大三名子女，因此佘詩曼一直努力工作報答媽媽。佘媽媽一直以招牌「銀絲冬菇頭」示人，不過去年改用布巾包頭或戴帽，有傳身體出現狀況。事後，佘詩曼於社交平台坦承媽媽已唔舒服咗一年半。日前，佘詩曼以「粉紅大使」身份出席癌症基金會宣傳活動，罕有回應佘媽媽嘅身體狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
打風．米娜｜天文台指三號強風信號日間大部分時間維持 幼稚園今停課｜不斷更新｜Yahoo
天文台在上午 9 時 20 分改發三號強風信號。天文台指，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
關嘉敏認與黃家俊了解中 替細John講好說話
藝人關嘉敏有份參與的戀綜節目《女神配對計劃》終於落幕，不過節目後「求愛勇者」姜卓文（細John）遭網民鬧爆，批評他未準備好就參加真人騷是搏宣傳，關嘉敏今晚出席首映時，以6字真言「對的人錯時間」作回應，「細John工作好忙，壓力大，佢係未Ready嘅，（佢同網紅Coco傳拍拖又來參加戀綜？）我唔知事實，但相信佢，佢係幾真誠嘅人，節目組都唔會咁大整蠱。（網民批評佢未Ready就唔應該參加？）係嘅！可能佢以為Ready，同埋佢好忙，佢係最難夾時間一個，好多時都出席唔到，少咗互動係好可惜，佢咁大壓力，唔好畀壓力佢啦！」另一方面她就承認同另一位求愛勇者黃家俊（Matthew)了解中，想知道真實的他是個怎麼樣的人，早前便一起遛狗，關嘉敏爆Matthew為她慶生時送上寫上「黃關嘉敏」字樣生日蛋糕示愛，笑言對對方加分。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
供平過租屋苑湧現 34個屋苑租金回報逾4厘
近期香港租務市場持續升溫，內地學生與專才大量湧港，推高租屋需求，令租金屢創新高。中原城市租金指數(CRI)最新報129.57點，按月升1.1%，連升4個月累漲4.7%，更突破2018年高位，連續兩個月創歷史新高。雖然近期拆息急升，目前仍有不少屋苑出現「供平過租」情況，並以細價樓最明顯。最新減息後，據中原地產統計的143am730 ・ 7 小時前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
臥底旅行團5.0｜浦項釜山7日團行程合集！阿正背囊大公開、妹姐天空步道發軟蹄 海雲台電影大道無全智賢手印因為唔夠錢？
HOY TV皇牌旅遊節目《臥底旅行團5.0》由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）做主持，2人喬裝旅客參加平價或聲稱抵玩的旅行團。上星期日9月14日播出第8集，二人參加了永安旅遊7日6夜韓國浦項與釜山周遊之旅，此團賣點為凌晨機往返，玩足6日，團費每位$2,899，另加機場稅$960連6天小費$840，共計每人只需$4,699，除了三餐需自費，無其他附加項目，性價比高，非常吸引！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
中原城市租金指數CRI按月升0.04個百分點 連升三個月創14年半新高
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年7月CRI回報率最新報3.6%，按月升0.04個百分點，連升3個月共0.12個百分點。7月暑假租賃高峰期，租金創歷史新高，同期樓價微升，惟升幅追不上租金，推動回報率再向上，創出2011年1月後14年半新高。8月租金續破頂，估計仍企穩3.6%以上水平。隨著租務熱潮逐漸減退，第四季租金升幅將收窄，而樓價回穩上升，回報率可能快將見頂。 2025年5月起拆息急跌，兼持續在低位徘徊，H按息同步下跌。7月H按息雖回升至2.30%，但繼續低於封頂息3.5%，同期租金回報率較H按息高1.3厘，連續3個月供平過租。8月中開始拆息顯著回升，令近期H按重返封頂息。今日(18日)美國聯儲局宣布減息0.25厘，本港主要銀行亦跟隨下調最優惠利率(P) 0.125厘，H按封頂息降至3.375%，CRI回報率有望續高於H按息，供平過租可維持。 2025年7月份CRI_Mass回報率報3.75%，按月升0.04個百分點，創2011年11月後逾13年半新高。CRI(中小型單位)回報率報3.71%，按月升0.03個百分點，創2011年1月後14年半新高。CRI(大型單位)回報率報3AASTOCKS ・ 18 小時前
內地預製菜風波丨綠茶餐廳撤「現做」「無預製菜」廣告！爭議5大重點一次睇
內地預製菜風波持續，繼「西貝預製菜」風波之後，在香港也設分店的「綠茶餐廳」也被內地媒體揭發悄悄撤掉門店外「本店無預製菜，現點現做」的廣告語。主打浙江菜的綠茶餐廳一直是國內人氣熱店，於全國有逾500家門店，今次竟牽涉預製菜風波，令眾多食客震驚。Yahoo Food ・ 35 分鐘前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【7-11】買雪糕滿$100即享75折（19/09-21/09）
由今日開始一連三日 (9月19-21日) ，到7-Eleven買任何雪糕滿$100即享 75折優惠，大家把握機會，打風前買定一籮籮雪糕慢慢歎！YAHOO著數 ・ 47 分鐘前
兩女於中環 Bioscor 靜脈輸注 NMN 後休克 警方拘捕三人涉無牌行醫｜Yahoo
衞生署表示，昨日（18 日）表示有兩名市民到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈輸注 NMN（含烟酰胺單核苷酸）後，出現敗血性休克，入院治療後目前情況穩定。警方以涉嫌無牌行醫拘捕三人，調查仍然繼續。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地促生豬龍頭企減產托價 新措施削補貼 嚴控信貸投放
《上海證券報》報道，內地農業農村部畜牧獸醫局本周二與國家發改委召開生豬產能調控企業座談會，明確要求龍頭企業帶頭控制產能，包括調減能夠正常繁殖的母豬、降低出欄量、出欄體重控制在120公斤左右等。此次調控產能還配套了一系列財政金融措施，例如嚴控關於生豬產能擴張的信貸投放、減少刺激生豬產能增長的各類補貼等。信報財經新聞 ・ 9 小時前
米娜襲港．不斷更新｜天文台改發三號強風信號
【Now新聞台】(09:36)天文台表示，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。(09:20)天文台發出三號強風信號，熱帶風暴米娜已增強為強烈熱帶風暴，按照現時預測，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。(06:54)天文台將於今早9時20分改發三號強風信號。(06:37)教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童及智障兒童學校今日停課。(06:36)天文台將於今早9時至11時之間改發三號強風信號。9月18日(22:00)天文台表示，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為樺加沙。按照現時預測，樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。天文台又指，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。(21:4now.com 新聞 ・ 1 小時前