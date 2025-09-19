專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
《暴風圈》被指涉辱華！全智賢「中國偏好戰爭」對白捱轟
【on.cc東網專訊】韓國靚媽全智賢夥拍「元祖男神」姜棟元合演的諜戰愛情劇《暴風圈》，製作費高達700億韓圜（3.9億港元），在串流平台上架後正熱播，不過近日因部分劇情及台詞惹起爭議。
全智賢飾演總統候選人徐聞柱，在第4集中一句「為甚麼中國會偏好戰爭？」的台詞，在內地社交平台惹起爭議，有內地網民狠批：「我們中國才不喜歡戰爭，我們追求和平，這是污蔑！」甚至認為這句對白涉辱華。
而第2集劇情交代飾演脫北國際傭兵的姜棟元到中國遼寧省大連市，計劃偷渡返回北韓，當中出現的大連場景出現大量繁體字招牌，周圍環境亦很糟糕，跟如今當地繁榮的面貌落差甚大。有網民發現該幕是在香港取景，還特地以最殘舊的地方當作大連，被內地網民炮轟劇集刻意醜化中國，不尊重內地劇迷。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
軟銀願景基金據報裁員20% 資源轉向AI領域
《路透》引述消息人士及備忘錄報道，日本軟銀集團將在全球範圍內裁減旗下願景基金(Vision Fund)近20%人手，將把資源轉移到創始人孫正義在美國的大規模人工智能(AI)押注上。願景基金發言人證實裁員消息，但未評論細節，並在聲明中指，基金不斷調整組織架構，以最好地執行長期戰略，即對AI和突破性技術領域進行投資，為利益相關者創造長期價值。願景基金目前在全球擁有300多名員工，此次裁員是基金自2022年以來的第3輪裁員。此次重組標誌着回歸孫正義的高風險、高回報投資戰略，即進行大規模、集中的押注，擺脫定義願景基金上一個時代的分散式風險投資模式。 孫正義早前擬議5000億美元星際之門項目。該計劃將與OpenAI合作，在美國建立一個龐大的數據中心網絡。 (ST)#願景基金 #軟銀 (ST)infocast ・ 43 分鐘前
曝婚禮籌備中最近睡不夠 陳漢典婚後首露面
[NOWnews今日新聞]才剛宣布和Lulu結婚喜訊的陳漢典，今（17）日首度為新片《立入禁止：梧枝鎮凶宅》公開露面，該片邀集范逸臣、田中千繪、陳漢典、林逸欣、邱偲琹等演員，但現場焦點幾乎都還是在新郎...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
美股日誌｜聯儲轉向衰退風險減 三大指數齊破頂
美股造好，三大指數齊創新高，連同中小型股指數羅素2000同樣破頂，後者是近4年以來首次，升幅達到2.5%，遠遠拋售三大指數。聯邦儲備局減息0.25厘，並將貨幣政策重心，由控制通脹轉為保就業，市場認為美國進入衰退的機會大大降低。Yahoo財經 ・ 6 小時前
鮑威爾：下行風險已成 就業難言穩
美國聯儲局一如預期減息0.25厘，聯邦基金利率目標區間下調到介乎4至4.25厘。主席鮑威爾在議息後記者會稱，今次減息屬風險管理式調整，並六度提及「下行風險」，直言下行風險如今已成現實，但繼續警惕通脹威脅。信報財經新聞 ・ 10 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 20 小時前
天文台早上 9 時 20 分改發三號強風信號｜特朗普暗示延長美中貿易休戰｜關嘉敏認與黃家俊了解中｜9 月 19 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 9 月 19 日星期五，隨著米娜靠近廣東東部沿岸，預料本港風力將普遍增強，天文台會在今日早上9時20分改發三號強風信號。幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
美國總統特朗普威脅吊銷對他批評過頭的電視台牌照
【彭博】— 美國總統特朗普表示，如果美國廣播電視網絡對他批評過頭，應對其牌照進行審查，相當於對媒體自由發出最廣泛的威脅。Bloomberg ・ 3 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
尋求出貨｜傳恒生擬出售逾78億房地產抵押貸款組合 涉英皇國際及大鴻輝興業在內資產
彭博引述消息報道，恒生銀行（011）正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以解決香...BossMind ・ 1 天前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 21 小時前
英偉達斥50億美元入股 英特爾股價暴升
晶片大廠英偉達 (NVDA) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。鉅亨網 ・ 16 小時前
佘詩曼媽媽驚傳患癌 激罕回應母親一改招牌冬菇頭剃光頭一事
佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情極好，5歲時爸爸交通意外不幸離世，由佘媽媽獨力養大三名子女，因此佘詩曼一直努力工作報答媽媽。佘媽媽一直以招牌「銀絲冬菇頭」示人，不過去年改用布巾包頭或戴帽，有傳身體出現狀況。事後，佘詩曼於社交平台坦承媽媽已唔舒服咗一年半。日前，佘詩曼以「粉紅大使」身份出席癌症基金會宣傳活動，罕有回應佘媽媽嘅身體狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前