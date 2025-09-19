《暴風圈》被指涉辱華！全智賢「中國偏好戰爭」對白捱轟

【on.cc東網專訊】韓國靚媽全智賢夥拍「元祖男神」姜棟元合演的諜戰愛情劇《暴風圈》，製作費高達700億韓圜（3.9億港元），在串流平台上架後正熱播，不過近日因部分劇情及台詞惹起爭議。

全智賢飾演總統候選人徐聞柱，在第4集中一句「為甚麼中國會偏好戰爭？」的台詞，在內地社交平台惹起爭議，有內地網民狠批：「我們中國才不喜歡戰爭，我們追求和平，這是污蔑！」甚至認為這句對白涉辱華。

而第2集劇情交代飾演脫北國際傭兵的姜棟元到中國遼寧省大連市，計劃偷渡返回北韓，當中出現的大連場景出現大量繁體字招牌，周圍環境亦很糟糕，跟如今當地繁榮的面貌落差甚大。有網民發現該幕是在香港取景，還特地以最殘舊的地方當作大連，被內地網民炮轟劇集刻意醜化中國，不尊重內地劇迷。

