樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
暴風雨來襲！防風防水外套推薦9款 最平只需$299買到/4折起入手lululemon、The North Face
防風防水外套9大高CP值推薦，即睇內文：
颱風樺加沙殺到！面對颱風帶來的涼意與突如其來的暴風雨，一件兼具防風防水功能的外套絕對是這個季節的必備單品。Yahoo購物專員接下來為大家推介的9款防風防水外套，不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感。從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防風防水外套，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，幫助大家找到最適合的選擇，即看絕對不能錯過的推薦清單！
防風防水外套推薦1. TOMMY HILFIGER 標誌貼飾防水帆船外套
如果你正在尋找一件兼具功能性與時尚感的防水連帽外套，那麼這款以再生尼龍材質製造的單品絕對值得入手。外套採用了拉鍊結合啪鈕的開合設計，能提供更好的密封性，防止雨水滲透或暴風灌入。同時帽子可以收納進高領之中，撥動繩罩，還可輕鬆調整帽型以應對各種天氣變化。此外，官網颱風限定有額外9折優惠，折上折只需$1,255.5，超級抵買！
TOMMY HILFIGER 標誌貼飾防水帆船外套
折上45折優惠：$1,255.5｜
原價：$2,790
防風防水外套推薦2. lululemon Stretch Glyde防水外套
lululemon休閒系列的Stretch Glyde防水外套，專為追求輕便的都市人設計，穿上它無論進行戶外活動，還是在下雨的返工途中，都感覺舒適與安全。外套採用了不易滲水的布料，即使雨點滑落，也能保持內層乾燥。同時，布料具備透氣性能，避免長時間穿著時的悶熱不適，隨時都能保持清爽。
lululemon Stretch Glyde防水外套
價錢：$1,980
防風防水外套推薦3. lululemon City-to-Hike防水外套
lululemon不只有瑜伽系列出名，之前推出的登山及遠足系列也大受好評！City-to-Hike防水外套適合戶外登山時穿著，天氣沒那麼熱的時候可以內搭一件短袖，變得寒冷時中間可以穿保暖的羽絨背心等，用途十分廣泛。使用的防水Glyde™布料透氣且防風，有用家表示這件外套相比傳統的防水外套更柔軟舒適，沒有那麼「塑膠感」，而且仔細觀察設計，很像Arc'teryx BETA LT，價格卻只需BETA LT的三分之一，所以非常划算！
lululemon City-to-Hike男士防水外套
7折特價：$1,580｜
原價：$2,280
防風防水外套推薦4.The North Face Whiton 3L Jacket
此外套採用高效防水面料DryVent™ 布料製成，具有防水、防風和透氣的功能，不僅能延緩水滴滲透，保持外套乾燥整潔，更以合身剪裁設計，搭配The North Face的標誌，完美展現都市型格。除了下雨天可以穿，日常通勤、城市穿搭，還是週末的戶外活動，都能穿出精緻品味。
The North Face Whiton 3L Jacket
6折特價：$1,403｜
原價：$2,329
防風防水外套推薦5. Timberland Winnick防水外套
Timberland Winnick防水外套採用防水塗層的全尼龍布料製成，惡劣暴雨天氣也可阻隔雨水，而帽型設計立體且帶鎖扣細節，方便調整形狀，適合多種場合，像是騎車或戶外散步時都能遮擋寒風與輕微雨滴。此外，貼心的拉鍊口袋設計避免物品掉落，讓日常攜帶卡套或手機等隨身小物外出時更加安心。
Timberland 男款Winnick防水外套
75折特價：$974｜
原價：$1,299
防風防水外套推薦6. Timberland Benton防潑水外套
橫風橫雨時帶著雨傘也免不了弄濕衣服，披著防潑水的外套相比高度防水的外套更輕盈透氣，還可以保持身體乾爽。Timberland的防潑水連帽外套不僅以高質感面料打造，口袋的設計注重實用性，不僅外面有口袋，內側也有口袋，能裝得下很多東西。版型寬鬆加上百搭的藍色，冬季疊穿其他服飾也很合適。在Zalora入手有45折，原價$1,499，現在只需$674.4即可入手，非常抵買！
Timberland 男款Benton防潑水外套
45折特價：$674.4｜
原價：$1,499
防風防水外套推薦7. Columbia Weekend Adventure防水外套
Columbia女裝防水外套有別於傳統防水外套，修身剪裁與長版設計，更能遮擋雨水。而且Canoe配色與英倫風格的乾濕褸有異曲同工之妙，俐落時尚的風格，讓大家雨天穿上這款衣服心情都感覺很美麗。原價$1,999，4折後只需$799，如此誘人價格，只想手刀去搶！
Columbia 女裝Weekend Adventure防水外套
4折優惠：$799｜
原價：$1,999
防風防水外套推薦8. UNIQLO BLOCKTECH連帽外套
由前Givenchy創意總監Clare Waight Keller操刀的Uniqlo C系列，也有推出有防水功效的BLOCKTECH連帽外套。採用防風、透氣的功能性材質製成，耐久防水加工，有助於適度抵禦小雨侵襲，最特別之處是，前襟與腰部口袋的拉鍊處採用防水膠條設計，這一貫是戶外品牌為高級防水外套而做的設計，可以有效阻擋雨水浸濕內裡的服裝。外套共有三種配色，分別是黑色、深啡色、深綠色，深沉低調的配色十分適合返工穿，內搭襯衫、西裝褲也不會違和。
男女通用 BLOCKTECH連帽外套
價錢：$799
防風防水外套推薦9. UNIQLO 防風企領外套
阻擋小風雨，可以入手UNIQLO防風企領外套，採用附防風層壓薄膜的機能性物料，具防潑水處理，可抵禦小雨程度的水滴，而且更增強了布料的防風能力。拉克蘭袖、內側附有抽繩等設計更能有效隔絕雨水和寒風入侵，穿著靈活方便。
男女通用 防風企領外套
特價：$299｜
原價：$399
