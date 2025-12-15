「曉曉」和「蕾蕾」將返中 日本將與僅有兩頭大貓熊告別

（法新社東京15日電） 日本媒體報導，被飼養在東京都上野動物園的雙胞胎大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」，將在明年1月被歸還給中國。日本很可能睽違約半世紀，首度在境內沒有大貓熊。

這對龍鳳胎大貓熊為「曉曉」（雄性）和「蕾蕾」（雌性），歸還期限為明年2月，距今已為時不遠。牠們的父母是以繁衍研究為目的，借給日本的大貓熊，因此「曉曉」和「蕾蕾」的所有權屬於中國。

而和歌山縣白濱町的主題公園「冒險大世界」先前飼養的4頭大貓熊今年6月被返還中國後，「曉曉」和「蕾蕾」就變成日本僅有的兩頭大貓熊。

消息人士透露，這對雙胞胎大貓熊將在2026年1月下旬被還給中國。

報導指出，日本首相高市早苗先前有關「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）使日本與中國的關係惡化，中方預料不會再新借大貓熊給日方。深受日本市民喜愛，且象徵兩國友好關係大貓熊預料將從日本消失。

朝日新聞披露，上野動物園方面尋求向中方租借新的一對大貓熊，不過可能無願達成這個目標。