曉積文新片與「Ｘ教授」再合作搵羊咩協助查兇案

【on.cc東網專訊】澳洲男星曉積文（Hugh Jackman）憑超級英雄電影《變種特攻》（X-Men）系列中「狼人」一角而奠定其鐵漢形象，而最近他於新片《綿羊偵探團》（The Sheep Detectives）中改變形象飾演一名牧羊人，要靠綿羊為自己尋兇。

《綿》故事講述一名牧羊人因不明原因死去，為了替心愛的主人伸張正義，牧場裡的綿羊們決定當偵探。這群看似無害、實則機智的綿羊，將透過獨特的「羊式邏輯」，在牧場裡找出真兇。

除了曉之外，《綿羊偵探團》亦有與曉在《變》系列合作無間的「X教授」柏德烈史超活（Patrick Stewart）以及《絕命毒師》（Breaking Bad）的男星Bryan Cranston等。影片將於2026年5月8日母親節檔期上映。

