10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
曝婚禮籌備中最近睡不夠 陳漢典婚後首露面
[NOWnews今日新聞] 才剛宣布和Lulu結婚喜訊的陳漢典，今（17）日首度為新片《立入禁止：梧枝鎮凶宅》公開露面，該片為懸疑恐怖電影，邀集范逸臣、田中千繪、陳漢典、林逸欣、邱偲琹等卡司。但現場焦點幾乎都還是在新郎倌身上，由於他正在籌備婚事，最近工作又滿檔，陳漢典表示：「真的有點睡眠不足」。
《立入禁止》鬼月開鏡 范逸臣、田中千繪3度合作
「立入禁止」籌備3年多，故事描述一群命運與梧枝鎮沈宅血案糾結在一起的人們，因為未知力量的驅使，在血案發生18年後，再次回到了同一個地方，被迫面對自己的宿命和因果。由鍾瑶、范逸臣、田中千繪、施柏宇、邱偲琹、陳漢典、林逸欣、田士廣、段鈞豪、鄭平君、伊正、單承矩、康茵茵、李亮瑾等人主演，不過鍾瑶、施柏宇、單承矩因另有工作在身，未出席開鏡。
陳漢典婚後首演電影 道長送「早生貴子」全笑翻
陳漢典近日傳出喜訊，這次也是他婚後接下的第一部電影，因此現場焦點幾乎都在他身上。導演李世偉特地邀請道長到場加持，沒想到在祝福演員時，道長特別對陳漢典加了一句「早生貴子」，立刻引起全場大笑，大家直呼「道長有做功課」，開鏡當天，陳漢典一抵達就不斷被工作人員、演員道賀，氣氛輕鬆熱鬧。他笑說最近工作滿檔，加上籌備婚事，真的有點睡眠不足，自己也忍不住吐槽：「果然是印證了『娶某前、生子後』這句話啊」。
陳漢典搭檔康茵茵 怕恐怖片演成喜劇
在電影中，陳漢典與康茵茵搭檔演情侶，對陳漢典於跟LuLu的喜訊，康茵茵坦言聽後有被嚇到，但很替他們開心。聊回新戲，她直言兩人私下交情很好，超怕兩人因為太熟稔，反而把恐怖片演成喜劇，康茵茵笑說，得特別提醒自己「要收斂一點」，才能不出戲。
陳漢典不鐵齒 開拍前跑宜蘭拜拜
因為是在鬼月拍恐怖片，陳漢典直言自己「不鐵齒」，特別提前跑到宜蘭三清宮拜拜，因為劇中角色要和神明開玩笑，讓他更不敢大意，表示「敬鬼神，才能心安」，相比之下，范逸臣則笑稱片場一點都不恐怖，因為「熱到鬼都不敢進來」，田中千繪則說自己平常不敢看恐怖片，但很喜歡拍，因為能近距離看到拍攝過程，感覺很新鮮。
請來豪華卡司 配上好萊塢技術
《立入禁止》為了能更有效率地拍攝，導演李世偉與好萊塢團隊合作，在開拍前就曾獲美國奧斯卡金像獎最佳技術成就的新加坡籍視效大師Nickson Fong合作，在去年前往泰國針對本劇上百場的內容完成分鏡，進行虛擬前期製作，方便導演在正式拍攝時跟演員和後期製作溝通，導演解釋：「因為我們的預算有限，虛擬前期製作可以在有限預算中，把每一場戲拿出來討論，製作成虛擬前期素材，給了拍攝很大的參考價值」。
看更多陳漢典相關新聞
陳漢典早就說過理想型！閃婚LULU全因她「3特質」粉絲：命中註定
陳漢典入圍PO文「把吳宗憲放一邊」！甜靠老婆Lulu：就是我的獎
更多 NOWnews 今日新聞 報導
喜上加喜！陳漢典牽手Lulu再闖金鐘 霸氣放閃：不久後跟我走紅毯
金鐘獎入圍／Lulu陳漢典婚後事業超級旺！《綜藝大熱門》喜上加喜
玖壹壹義氣相挺！力挺LuLu、陳漢典大婚：每人包6萬元紅包
其他人也在看
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」
甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
BTS柾國退伍後首現身！Calvin Klein時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看
Calvin Klein 時裝週大洗版！Calvin Klein 現時由來自羅馬的 Veronica Leoni 擔任創意總監，帶來簡約而內藏性感的新世代著裝，新系列於紐約時裝週大放異彩。Calvin Klein 請來的天橋座上客更是顆顆巨星，包括 BTS 田柾國、Lily Collins、泰版《流星花園》杉菜 Tu Tontawan等，一起來看看亮點吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
64歲張學友首爾演唱會以韓語答謝歌迷 獻唱《留言》狂走音被指令人惋惜
張學友世巡演唱會《Jacky Cheung 60+ Concert Tour Seoul》於日前完成首爾場次，為張學友入行41年來首次踏足韓國開個唱，佢都非常識做，先喺合十雙手向在場歌迷表達謝意，又大曬韓語：「大家好，我是香港歌手張學友！歡迎大家今日來到張學友60+韓國演唱會」。其後，張學友續透露自己平時透過睇韓劇學習韓語，因此即場展示「張學友，你做得很好」、「mi an ne（對不起）。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇永康內地個唱遭網友投訴 被翻炒曾涉毒群情激動
歌手蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會，因其曾有涉毒歷史，有網友向溫州當地相關部門進行投訴。昨日（15日）浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的。相關話題如「#涉毒藝人蘇永康辦演唱會遭網友投訴#」、「#官方回應涉毒藝人辦演唱會遭投訴#」等均長期處於熱搜位置，合共逾6,000萬閱讀量，今日（16日）個唱資訊已被下架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
荷里活巨星羅拔烈福離世 享年89歲
美國男星羅拔烈福（Robert Redford）今日（16日）於美國辛丹斯寓所於睡夢中離世，享年89歲。其公關表示：「羅拔烈福於2025年9月16日於猶他州山區辛丹斯家中離世，這是他深愛的地方，身邊圍繞著他摯愛的人。我們將非常懷念他。」羅拔同時是演員與導演，21歲加入影壇，縱橫影壇超過60載，曾憑1973年電影《老千計狀元才》（The Sting）獲奧斯卡影帝提名，並憑1980年電影《普通人》（Ordinary People）奪得奧斯卡最佳導演。他憑1994年電影《幕後謊言》（Quiz Show）獲最佳電影與最佳導演提名，並於2002年獲得奧斯卡終身成就獎。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多 回應BOYZ合體可能性：只要信不要問
關智斌（Kenny）即將於啟德體藝館舉行個人演唱會，日前出席活動被問及會否與BOYZ前隊友張致恒（Steven）合體，Kenny就表示要等待合適時機，更透露兩人仍然是朋友，不過就未有經常聯絡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 11 小時前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 9 小時前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 4 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 6 小時前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影
行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。28Hse.com ・ 5 小時前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸
美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。鉅亨網 ・ 10 小時前
居屋長者戶 寧做包租公都不願換樓？
《施政報告》諗計推動居屋流轉，提出兩項措施，一是為居屋出租鬆綁，二是鼓勵居屋長者業主樓換樓。從本地長者揸磚頭的心態考慮，可能居屋長者寧願做包租公，都不願臨老賣樓。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
《施政報告》樓市無糖施政報告 市場期望招數全數落空
行政長官李家超今日（17日）公佈2025年施政報告，主題為「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」，重點描繪北部都會區的發展藍圖。然而，市場關注的樓市「加甜」措施最終毫無驚喜，如外界預期，所有建議均未被接納，各政黨及發展商提出的方案悉數落空。28Hse.com ・ 4 小時前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？
本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費Yahoo財經 ・ 1 天前