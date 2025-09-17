曝婚禮籌備中最近睡不夠 陳漢典婚後首露面

▲陳漢典(左)，康茵茵（右邊）在電影《立入禁止：梧枝鎮凶宅》中組CP。（圖／飛行圓影業提供）

[NOWnews今日新聞] 才剛宣布和Lulu結婚喜訊的陳漢典，今（17）日首度為新片《立入禁止：梧枝鎮凶宅》公開露面，該片為懸疑恐怖電影，邀集范逸臣、田中千繪、陳漢典、林逸欣、邱偲琹等卡司。但現場焦點幾乎都還是在新郎倌身上，由於他正在籌備婚事，最近工作又滿檔，陳漢典表示：「真的有點睡眠不足」。

《立入禁止》鬼月開鏡 范逸臣、田中千繪3度合作

「立入禁止」籌備3年多，故事描述一群命運與梧枝鎮沈宅血案糾結在一起的人們，因為未知力量的驅使，在血案發生18年後，再次回到了同一個地方，被迫面對自己的宿命和因果。由鍾瑶、范逸臣、田中千繪、施柏宇、邱偲琹、陳漢典、林逸欣、田士廣、段鈞豪、鄭平君、伊正、單承矩、康茵茵、李亮瑾等人主演，不過鍾瑶、施柏宇、單承矩因另有工作在身，未出席開鏡。

陳漢典婚後首演電影 道長送「早生貴子」全笑翻

陳漢典近日傳出喜訊，這次也是他婚後接下的第一部電影，因此現場焦點幾乎都在他身上。導演李世偉特地邀請道長到場加持，沒想到在祝福演員時，道長特別對陳漢典加了一句「早生貴子」，立刻引起全場大笑，大家直呼「道長有做功課」，開鏡當天，陳漢典一抵達就不斷被工作人員、演員道賀，氣氛輕鬆熱鬧。他笑說最近工作滿檔，加上籌備婚事，真的有點睡眠不足，自己也忍不住吐槽：「果然是印證了『娶某前、生子後』這句話啊」。

陳漢典搭檔康茵茵 怕恐怖片演成喜劇

在電影中，陳漢典與康茵茵搭檔演情侶，對陳漢典於跟LuLu的喜訊，康茵茵坦言聽後有被嚇到，但很替他們開心。聊回新戲，她直言兩人私下交情很好，超怕兩人因為太熟稔，反而把恐怖片演成喜劇，康茵茵笑說，得特別提醒自己「要收斂一點」，才能不出戲。

陳漢典不鐵齒 開拍前跑宜蘭拜拜

因為是在鬼月拍恐怖片，陳漢典直言自己「不鐵齒」，特別提前跑到宜蘭三清宮拜拜，因為劇中角色要和神明開玩笑，讓他更不敢大意，表示「敬鬼神，才能心安」，相比之下，范逸臣則笑稱片場一點都不恐怖，因為「熱到鬼都不敢進來」，田中千繪則說自己平常不敢看恐怖片，但很喜歡拍，因為能近距離看到拍攝過程，感覺很新鮮。

請來豪華卡司 配上好萊塢技術

《立入禁止》為了能更有效率地拍攝，導演李世偉與好萊塢團隊合作，在開拍前就曾獲美國奧斯卡金像獎最佳技術成就的新加坡籍視效大師Nickson Fong合作，在去年前往泰國針對本劇上百場的內容完成分鏡，進行虛擬前期製作，方便導演在正式拍攝時跟演員和後期製作溝通，導演解釋：「因為我們的預算有限，虛擬前期製作可以在有限預算中，把每一場戲拿出來討論，製作成虛擬前期素材，給了拍攝很大的參考價值」。

