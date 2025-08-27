胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
曬保養秘訣！林志玲跟不上蔡依林睡覺時間
[NOWnews今日新聞] 蔡依林（Jolin）日前分享保養秘訣就是晚上9點半就睡覺後，火速引發大量模仿潮，甚至出現「蔡依林標準時間」的連結，提供網友打卡幾點睡。而一樣保養超好的林志玲也跟上風潮，但已當媽的她在今（27）日於Facebook坦言很難跟上，並透露自己保養秘訣就是食補，引來許多媽媽們的共鳴。
林志玲在今日於FB透露當媽媽很難跟上蔡依林的就寢時間，「媽媽很難蔡依林標準時間就寢，食補就不能少，好吃又抗氧化的蕃茄～喜歡」，並秀出拿著3色小蕃茄的自拍照，超美臉蛋，根本看不出來已經50歲。而林志玲的發言，也引起許多媽媽們的共鳴，紛紛表示「姐姐說到重點了…媽媽很難」、「媽媽根本不可能啊，妳最美了，媽媽要美真的不容易」等。
林志玲無懼熱量開吃播 狂吃泡麵引熱議
林志玲上個月在社群上傳吃東西的影片，引起粉絲討論。只見林志玲先是夾起一顆生煎包，細細品嚐，分成11口才把一個比拳頭還小的生煎包吃完。第2段影片，林志玲夾起一塊切好的東坡肉，她也分了兩口才把肉吃下肚，在享用美食的同時，也完全沒有張大嘴巴露出難看吃相。
而之後她又不顧鏡頭，瘋狂吸入泡麵，不只在活動休息的空檔、下班後時間，以及在候機室等待登機時，都把握機會狂吃泡麵，毫無明星包袱，超自然接地氣的模樣，都讓粉絲非常驚喜，還搞笑直呼「志玲姐姐都在吃泡麵了，我還怕什麼」。
林志玲與AKIRA婚後甜蜜 被捕捉帶兒子在環球遊玩
林志玲與日本男團放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）婚後生活甜蜜，兩人於2019年步入禮堂後，育有一子，雖然夫妻倆一向低調，但日前卻在新加坡環球影城被民眾巧遇，攜3歲兒子低調同遊，只見AKIRA從背後溫柔環抱兒子，引導他操作遊戲，而林志玲則在一旁幫忙加油，母愛滿溢，這對星爸媽幾乎0遮掩出遊，只簡單戴上太陽眼鏡與帽子，仍不減巨星風采。
資料來源：林志玲FB
