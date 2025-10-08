曬凍齡美照許願人生更精彩 賈靜雯51歲生日

▲賈靜雯（如圖）迎來51歲生日，正在中國拍戲的她，請假返台揪全家爬山當慶生，昨（7）日她也曬出美照，許願人生下半場能更精彩，讓粉絲狂讚：「凍齡女神」。（圖／翻攝自IG alyssachia）

[NOWnews今日新聞] 台灣女星賈靜雯迎來51歲生日，目前她正在中國拍攝新劇《紫色大麗花》，這次特別跟劇組請假，返台與家人一起爬山慶生。昨（7）日她在IG上傳一連串美照，以及全家人幫她慶生的照片，期許自己人生的下半場能更精彩，讓粉絲狂讚：「凍齡女神」。

向劇組請假返台 賈靜雯揪家人爬山慶生

賈靜雯在生日貼文中表示，今年的生日禮物就是一家人出發爬山，雖然家中那位「不愛動的青少女（指二女兒咘咘）」讓行程充滿挑戰，但她仍感到無比開心。她也提到吃著媽媽做的家傳麵，讓她內心充滿暖意，認為在動盪的世界中，身心健康與富足是最珍貴的。賈靜雯也期許人生下半場能繼續精彩，並將生日願望送給粉絲們，祝福大家富足健康平安。

與修杰楷結婚近10年 一家五口感情超好

賈靜雯與老公修杰楷結婚近10年，兩人感情相當甜蜜，常在公開場合與社群放閃，他們婚後育有兩女咘咘與波妞，加上賈靜雯與前夫生的女兒梧桐妹，一家五口感情超好，賈靜雯也常分享與女兒們的互動，溫馨畫面讓人羨慕。

眾多藝人送祝福 粉絲大讚：凍齡女神

賈靜雯的生日貼文一出，粉絲立刻湧入給祝福，大讚：「凍齡女神，51歲還是美得冒泡」、「看到你們一家這麼幸福，真的好暖心」、「不只事業成功，家庭也經營得太棒了」，還有粉絲力挺梧桐妹：「青少女不想爬山我懂」。眾多藝人如戴愛玲、溫昇豪、林柏宏等，也紛紛留言祝福生日快樂。目前賈靜雯正在中國拍攝新劇《紫色大麗花》，粉絲們不僅祝福她生日快樂，更期待她在新戲中的表現。

