曬比基尼辣照褲頭超鬆！小薰瘦回4字頭

▲小薰大解放，今（12）日曬比基尼辣照，秀出豐滿上圍及性感小蠻腰，整個褲頭都變超鬆，而之前小薰也曾透露她成功瘦下7公斤回到4字頭的方法，再度引發熱議。（圖／小薰IG@estherxun）

[NOWnews今日新聞] 黑澀會美眉出身的小薰（黃瀞怡），近年來轉戰演員，挑戰各種不同角色，甚至曾為戲增胖7公斤，一度只能穿下XL尺寸的服裝，之後靠代謝輔助品，以及避免油炸及過度調味食物的方法，才一路從56公斤，爆瘦7公斤回到4字頭。而今（12）日，小薰驚喜在Instagram曬出比基尼辣照，大秀豐滿上圍與纖細肩膀、手臂線條以及小蠻腰，整個褲頭都變超鬆，好身材直接辣翻大家。

小薰今日驚喜曬出性感辣照，只見她上半身穿著黑色比基尼，露出豐滿上圍與小蠻腰，下半身配上白色短褲，褲頭肉眼可見的變超鬆，美人配美景，再度美翻粉絲。小薰在貼文中寫下：「泳裝+網美餐廳=度假感滿分。風景太美，差點忘了吃飯」。超辣美照公開後，火速吸引大批粉絲朝聖，粉絲們都忍不住大讚「小薰超仙」、「好美好性感」、「敲碗小姐姐出寫真書～」等。

▲小薰驚喜秀出比基尼辣照。（圖／小薰IG@estherxun）

小薰瘦身有成 男友鄭人碩反應讓她翻白眼

小薰現在已經可以塞進XS號的衣服，體重在48公斤左右，飲食控制得相當有成效，現在油炸類、調味太重的都不吃，每天只吃1100到1200大卡而已，其實非常少，小薰也表示，因為吃太少，所以也沒什麼力氣運動。

被問到男友鄭人碩對於她瘦下來的反應，小薰翻白眼說「男人都一樣」，因為男生都喜歡肉一點的，比較好抱，瘦的女生就只是穿衣服好看，讓身為女明星的她相當無奈。

小薰《我愛黑澀會》出道 轉戰演員或女配角獎

小薰從《我愛黑澀會》出道，演過不少偶像劇，包括《我租了一個情人》、《女人30情定水舞間》、《18禁不禁》、《醉後決定愛上你》等，精湛演技曾入圍過3次金鐘獎，以《大債時代》獲得第56屆金鐘獎迷你劇集電視電影女配角獎。

