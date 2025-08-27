「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
曬燶 Kitty 快閃登陸 Casetify！一週限時開賣特別版手機殼 + 配件，錯過就冇？
天氣熱辣辣，與其悶在家，不如同 Sanrio 一齊衝向海灘！Casetify 誠意邀請你，參加今夏最炙手可熱的 「Sanrio 沙灘派對」，與你最愛的 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll 齊齊享受陽光與海浪！今次的火紅系列中，所有角色都被曬得一身健康小麥肌，可愛度不減反升，更換上可愛的泳裝，配上夏天必備的飾物，充滿夏日風情，齊齊抓住夏天的尾巴。
此外，如果你有特別喜愛的角色，這次聯名更推出單角色主題手機殼，讓你獨享與本命角色的專屬時光！像是人氣爆棚的 Kuromi，就將她古靈精怪的性格完美重現在手機殼上，像是站在衝浪板上勇闖浪花的調皮模樣、 在沙灘上開心奔跑的活力瞬間，還是偷懶睡覺的治愈畫面，讓你隨時沉浸在她淘氣又可愛的日常中！
Sun-Kissed Sanrio characters Special Set
Casetify 特價 HK$1,028 | 原價 HK
$1,147
Sun-Kissed Kuromi Sticker Phone Case
Casetify 售價 HK$549
今次合作除了帶來多款手機殼外，亦涵蓋 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、無線充電器、iPad 及平板保護套等電子配件，粉絲們必定要入手。各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上 Sanrio 的夏日可愛套裝，讓你的電子裝備徹底融入這場夏日派對！
Sun-Kissed Sanrio Characters Laptop Sleeve
Casetify 售價 HK$399
更多相關優惠：
👉Dyson超值套裝！低過半價買齊風筒 + 三合一冷暖風機 + 吸塵機械人
👉新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折
👉電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機
👉大學生Apple MacBook優惠2025｜Umac 價搶先睇，MBP 最多減 $4,600！iPad Air 低至 $3,849
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
香港好去處｜觀塘室內釣蝦場買1送1！每小時人均$56.7起任釣鮮蝦2/3小時、即場烹煮大擦一餐
觀塘室內釣蝦場Halloland再度推出人氣買1送1優惠！可以自選釣足2小時或3小時，除開每小時人均低至$56.7，費用已包租用釣竿及釣餌，專人指導，並可在自助燒烤區即場烹煮鮮蝦～8月27日下午3點開搶，校定鬧鐘啦！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
Amazon優惠｜Shokz OpenFit 2 首降，HK$1,090 體驗好音質開放式耳機
平日返工或運動時想聽歌但又在意四周環境的聲音？那開放式耳機就是你最好的選擇。在這類產品上頗有心得的 Shokz 今年初帶來了他們的第二代耳掛式開放耳機 OpenFit 2，如今半年多過去，它也首度在 Amazon 上推出了優惠。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
台北溫泉酒店｜烏來全新奢華溫泉Resort 48折優惠！獨棟Villa配備露天風呂、一泊3食人均$2,222起
台北近郊的溫泉勝地烏來，是許多當地人的假日放鬆熱點！今年7月烏來迎來一間奢華溫泉 Villa Resort「蘇卡利‧漫活」，選址在紅河谷的靜謐山水間，坐擁壯闊山谷與清澈溪谷之景，全館僅設5間獨棟Villa套房與客房，其中3間套房配有獨立露天風呂，可一邊眺望紅河谷，一邊享受溫泉。如今Trip.com正推出48折優惠，1泊3食人均只需$2,375起，下個台北旅遊不妨去烏來泡溫泉兼親親大自然吧！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》超越《鐵達尼號》成日本影史第三！僅輸宮崎駿1作品與無限列車
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲今（25）日本官方再公開票房捷報，上映 38 日達到 280億 8769 萬的成績，正式超越《鐵達尼號》站上日本影史第三名。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Samsung Galaxy M07 規格洩漏資訊
Samsung 近日發佈了 Galaxy A07，但早前已經知道 F07 和 M07 也在籌備中。今天，M07 […]TechRitual ・ 7 小時前
QCY 發佈 MeloBuds N70 耳機，搭載 10mm 驅動單元及主動噪音消除技術
對於許多人來說，QCY 或許還不算是一個耳熟能詳的名字，但在真無線耳機市場中，它是一個值得信賴的品牌，擁有自主 […]TechRitual ・ 1 天前
SpaceX Starship Flight 10 的最新發射情況
SpaceX 預計將於當地時間下午 6:44 發佈其 Starship 計劃的第十次測試飛行，這也是東部時間下 […]TechRitual ・ 1 天前
Momax 發佈全球首款智能戒指、跨平台定位器及 Qi2 無線充電座
Momax 今日於香港會展舉行「生命流動 Life/Flow 2025」新品發佈會，公佈多款智能生活產品，包括全球首款支援震動提醒及 AI 情緒偵測的智能戒指、支援 Apple 及 Android 雙平台的定位器，以及符合 Qi2 標準的磁吸無線充電座。TechRitual ・ 1 天前
中國醫生首次將豬肺移植到腦死亡患者身上
在醫學史上，一例豬肺移植到腦死亡人類的案例創下了新紀錄，該肺部在移植後功能正常達九天。此次手術由中國廣州醫科大 […]TechRitual ・ 1 天前
第二代 LG Styler 衣物護理機 開箱，有雙重純水蒸氣、智慧擺動式衣架，更內置手提高壓蒸氣掛熨機
第二代 LG Styler 衣物護理機 開箱，有雙重純水蒸氣、智慧擺動式衣架，更內置手提高壓蒸氣掛熨機TechRitual ・ 1 天前
vivo Y500 超大 8,200mAh 平價 5G 手機現身！9 月 1 國內發佈、一配置可全天候爽玩
踏入 9 月又到一年手機新品發佈潮，其中 vivo 有平價大電池手機 Y500 消息在網絡流傳，據透露其將具 8,200mAh 超大電池，並將於 9 月 1 日（下週一）發佈。Mobile Magazine ・ 1 天前
世界最古老盔甲恐龍的巨大頸刺化石發現
英國和摩洛哥的古生物學家最近揭示了世界上最古老的盔甲恐龍的外觀，這一發現源於他們對稀有化石的研究，該化石顯示了 […]TechRitual ・ 5 小時前
Google 簡化 Android 「備份」設置功能
Google 最近對多個 Android 設定頁面進行了 Material 3 Expressive 的更新， […]TechRitual ・ 6 小時前
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以近期好價 US$99 促銷中。換算之後大約只要 HK$770，仍比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Tesla Semi 獲得資深卡車司機的高度評價
Tesla Semi 在經驗豐富的卡車司機實地測試後，獲得了良好的評價。這在 NACFE 的《Run on L […]TechRitual ・ 9 小時前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝近期好價 HK$550！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 上有不錯價格，四隻裝只要 US$70 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
【賽事】感受「日本人精神故鄉」之美境國度 2026 飛鳥半馬拉松 3.08 開跑
飛鳥半馬拉松會場周圍散佈著眾多文化遺產，其中包括「飛鳥藤原宮遺址和相關資產」，這會真正帶您穿越古代日本歷史舞台。事路線結合當地景觀及文化資源，沿路是保留了飛鳥時代的鄉村風光，途經高松塚古墳、橘寺遺址等...運動筆記 ・ 6 小時前
深圳好去處｜Phantom of the opera歌聲魅影10月展開內地巡演！每人$308起欣賞到英文原版音樂劇
「如果一生只能看一部音樂劇，那一定是《Phantom of the Opera》」英國原版音樂劇《歌聲魅影》，2025年開展亞洲巡演，首站選址深圳可以購票在10月於深圳搶先睇，最平$308起。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
AirPods Pro 3 又變今秋登場？Max 銷量不上不下，新品遙遙無期
原本據稱要拖到 2026 年才會到來的 AirPods Pro 3 現在又被傳會在今秋登場，彭博的 Mark Gurman 表示這款新耳機會是 Apple 接下來新品陣容的一部分。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前