曬燶 Kitty 快閃登陸 Casetify！一週限時開賣特別版手機殼 + 配件，錯過就冇？

天氣熱辣辣，與其悶在家，不如同 Sanrio 一齊衝向海灘！Casetify 誠意邀請你，參加今夏最炙手可熱的 「Sanrio 沙灘派對」，與你最愛的 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll 齊齊享受陽光與海浪！今次的火紅系列中，所有角色都被曬得一身健康小麥肌，可愛度不減反升，更換上可愛的泳裝，配上夏天必備的飾物，充滿夏日風情，齊齊抓住夏天的尾巴。

此外，如果你有特別喜愛的角色，這次聯名更推出單角色主題手機殼，讓你獨享與本命角色的專屬時光！像是人氣爆棚的 Kuromi，就將她古靈精怪的性格完美重現在手機殼上，像是站在衝浪板上勇闖浪花的調皮模樣、 在沙灘上開心奔跑的活力瞬間，還是偷懶睡覺的治愈畫面，讓你隨時沉浸在她淘氣又可愛的日常中！

Sun-Kissed Sanrio characters Special Set

Casetify 特價 HK$1,028 | 原價 HK $1,147

Sun-Kissed Kuromi Sticker Phone Case

Casetify 售價 HK$549

今次合作除了帶來多款手機殼外，亦涵蓋 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、無線充電器、iPad 及平板保護套等電子配件，粉絲們必定要入手。各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上 Sanrio 的夏日可愛套裝，讓你的電子裝備徹底融入這場夏日派對！

Sun-Kissed Sanrio Characters Laptop Sleeve

Casetify 售價 HK$399

