曬陳漢典、Lulu合照！楊繡惠笑喊要沾喜氣

▲陳漢典（左）與Lulu（右）在本月11日突宣布婚訊，許多藝人好友紛紛獻上祝福。楊繡惠（中）在昨（20）日曬出合照，不只向這對準新人道恭喜，還笑喊要沾喜氣：搞不好下一個輪到我。（圖／楊繡惠FB）

[NOWnews今日新聞] 藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在本月11日突宣布結婚消息，讓兩人的藝人好友及粉絲都非常驚訝，並紛紛送上祝福。而昨（20）日，楊繡惠在Facebook上曬出與陳漢典及Lulu的合照，開心對兩人道恭喜，還表示可以沾沾喜氣，搞笑直呼「搞不好下個就輪到我」。

楊繡惠昨日於FB上傳與準新人陳漢典及Lulu的合照，開心寫下：「恭喜Lulu漢典這對準新人，今天跟Lulu一起錄超夜更開心，除了可以親自道聲恭喜，還可以沾沾他們的喜氣。有人說：『沾到他們兩的喜氣搞不好下個就輪到我』，人逢喜事精神爽爽爽」。照片中，楊繡惠站在兩人中間，陳漢典與Lulu站在兩邊，非常有默契的比出YA的手勢，越來越配的夫妻臉，讓粉絲們看到都忍不住直呼「真幸福的一對」。

▲Lulu（右）與陳漢典（左）突然的婚訊讓外界都又驚又喜。（圖／Lulu IG@sunnygirl800424）

陳漢典自從宣布與Lulu婚訊後，走到哪都被笑著祝賀，「很感恩惜福，這一切都是最好的安排」。而突然的婚訊，也讓陳漢典被問到是否因Lulu肚皮有動靜？他笑回：「沒有，我還在努力」，請外界不要多做揣測，給他們一點空間。此外，陳漢典也透露是兩人體悟到「時候到了」自然而然地走在一起，交往是近1年來的事情。

陳漢典也分享，雖然還未正式與Lulu登記，不過已經改口稱呼對方「老婆」，也幽默笑說還有「同事」、「老同事」等等的詞彙，相處起來既像朋友又像情人，並坦承最喜歡對方好相處，「真的是一個很好相處的人，我們相處了12年，我真的找到一個不講話也不尷尬、一打開話匣子就停不下來的人，也可以安靜有自己空間，很難得！」

Lulu、陳漢典11日無預警宣布結婚，同時公開婚紗照。而吳宗憲也證實他們已交往1年，並向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，婚宴時間預計將於明年1月25日舉行，並表示：「以他們的說法為主！」而日前Lulu與陳漢典還被拍到台北東方文華酒店，被外界揣測為婚宴試菜、找場地，陳漢典也打趣否認，表示只是肚子餓，婚宴進度則還在討論中。

資料來源：楊繡惠FB

