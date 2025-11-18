謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻

近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。

關注組熱捧「世一」曲奇皮蛋撻

謝霆鋒口中的愛店，其實是1987 年於筲箕灣開業的「鴻昇餅店」，區內著名的老牌餅店。當中最具代表性的，就是被蛋撻關注組一致認證的曲奇皮蛋撻（$25/半打）。曲奇皮鬆脆帶濃厚牛油香，蛋餡香滑，而且甜度適中，是不少人眼中的「世一」曲奇皮蛋撻。謝霆鋒在片中試食，熱辣辣時一口咬下，更直言新鮮出爐的蛋撻與放涼的簡直有「天與地的差別」。由於每日出爐時間不固定，一出爐時香氣四溢，不少街坊會專誠排隊買撻，人氣之高完全不輸名店。

謝霆鋒私心推介必食雞尾包

除了蛋撻，謝霆鋒亦忍不住分享另一款價廉物美的出品，豆沙菠蘿包（$8/個）外層金黃酥脆、內裡豆沙餡香甜鬆化，份量十足又抵食。另外，他同時入手了自己最愛的雞尾包（$14/三個），大讚口感「糯糯的、綿綿的」，非常好吃。鬆軟的雞尾包配上混合牛油與砂糖的椰絲餡，綿密濕潤、香甜不膩，是不少港人心中經典不敗的傳統滋味。在謝霆鋒加持下，不少網民都表示準備專程到訪鴻昇餅店朝聖。

圖片來源：Instagram@chefnicookies、OpenRice

鴻昇餅店

地址：筲箕灣金華街20號地舖（地圖按此）

電話：2569 3763

營業時間：06:15 - 18:45

