新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日謝霆鋒在社交平台上載片段介紹其愛店，大推筲箕灣老字號鴻昇餅店的曲奇皮蛋撻和雞尾包，即睇內文：
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
關注組熱捧「世一」曲奇皮蛋撻
謝霆鋒口中的愛店，其實是1987 年於筲箕灣開業的「鴻昇餅店」，區內著名的老牌餅店。當中最具代表性的，就是被蛋撻關注組一致認證的曲奇皮蛋撻（$25/半打）。曲奇皮鬆脆帶濃厚牛油香，蛋餡香滑，而且甜度適中，是不少人眼中的「世一」曲奇皮蛋撻。謝霆鋒在片中試食，熱辣辣時一口咬下，更直言新鮮出爐的蛋撻與放涼的簡直有「天與地的差別」。由於每日出爐時間不固定，一出爐時香氣四溢，不少街坊會專誠排隊買撻，人氣之高完全不輸名店。
謝霆鋒私心推介必食雞尾包
除了蛋撻，謝霆鋒亦忍不住分享另一款價廉物美的出品，豆沙菠蘿包（$8/個）外層金黃酥脆、內裡豆沙餡香甜鬆化，份量十足又抵食。另外，他同時入手了自己最愛的雞尾包（$14/三個），大讚口感「糯糯的、綿綿的」，非常好吃。鬆軟的雞尾包配上混合牛油與砂糖的椰絲餡，綿密濕潤、香甜不膩，是不少港人心中經典不敗的傳統滋味。在謝霆鋒加持下，不少網民都表示準備專程到訪鴻昇餅店朝聖。
圖片來源：Instagram@chefnicookies、OpenRice
鴻昇餅店
地址：筲箕灣金華街20號地舖（地圖按此）
電話：2569 3763
營業時間：06:15 - 18:45
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多名人明星推介餐廳
杜德偉與老婆慶祝周年紀念 尖東老牌意菜餐館 浪漫氛圍彷如置身羅馬 慶祝首選
胡定欣相約樂易玲嘆米芝一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」
吳業坤為太太濱口愛子慶生！中環老牌西班牙餐館Olé 白色圓拱牆超浪漫 結他歌手現場演奏助興甜蜜放閃
謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
Kenny關智斌完成演唱會獎勵自己！食比利時朱古力大師Pierre Marcolini法式手工馬卡龍？
張敬軒豪請Tyson Yoshi食米芝蓮三星Amber魚子醬！食咩套餐有得入去廚房體驗？
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼
更多近期熱話
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？
街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
MAMA 2025｜周潤發相隔10年強勢回歸 擔任頒獎嘉賓
享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相 2025MAMA AWARDS，這將是他繼 2015 年擔任 MAMA AWARDS 頒獎嘉賓後，事隔十年第二次登上全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
好人好事｜職員協助拉喼上樓梯受非議 港鐵：乘客手部不適
有網民在社交媒體上分享一段影片，拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫一名外籍女子拉行李箱行樓梯。從影片中可見，職員一級一級慢慢拉動行李箱，相當吃力，可見行李箱有一定重量，該外籍女子行樓梯時，並未有理會職員，影片引起網民熱議。 職員行徑惹非議 對於職員幫拉行李箱，不少網民質疑，「職員做多咗」、「吓，地鐵職員有am730 ・ 7 小時前
YSL逆市登頂，Rosé同款手袋全部想要！5款秋冬必收款：「Icarino半月包」水原希子都拎
2025 年第三季的 Lyst Index 新鮮出爐，Saint Laurent （YSL）破天荒首次登上熱搜品牌冠軍寶座，一舉超越連續稱霸多季的 Miu Miu，成為本季最大黑馬。加上品牌大使 Rosé 的加持，她手上的 YSL 手袋更是一個接一個變斷貨王。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
荔枝角美食｜意港夫妻意式麵包小店「Mangiapane」 必試手工Focaccia、多款口味Tiramisu
店名「Mangiapane」是意大利文「食麵包」的意思，開宗名義告訴大家這是一個主打麵包的地方。小店由意港夫妻Luca及Janie開設，在荔枝角D2 Place Two地舖開業一年多，一直都很街坊及附近的上班族歡迎，除了因為友善熱情的Luca不時會和大家打招呼及談天，更重要的是他們主打的意大利香草包（Focaccia）做得的確出色。Yahoo Food ・ 15 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 天前
韓國取代日本 成中國最熱出境遊目的地
近日中國文化和旅遊部鄭重提醒遊客近期避免前往日本，本周開始有不少遊客退改日本旅遊，目前機票基本可以無損退款，酒店則需要視當地酒店情況而定，但旅行社正在積極協調酒店無損退款。鉅亨網 ・ 18 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 11 小時前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
愛回家｜網民盼「食屎陳師奶」回歸 最新劇情卻指被「陳法拉」取代？
87歲孫慧蓮退休前係一名小學教師，退休後成為特約演員，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「食屎陳師奶」一角惹人注目Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
【惠康】香港島分店限定 網購店取88折（即日起至27/11）
惠康網購店取88折優惠登陸香港島分店，只要於惠康網店揀「網購店取」並於指定香港島分店取貨，就可以買到多款精選新鮮貨品同生活百貨，最快仲可以即日取貨；埋單前輸入優惠碼「MORECHOICES」更可即享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前
莫斯基拉曝爭冠「兵」法：先保「地盤」
【Now Sports】今季加盟阿仙奴的新中堅莫斯基拉，透露了領隊阿迪達為爭冠而採取的策略。阿仙奴今季踢了11場英超聯賽，暫時只失了5球，而且在國際賽周前2:2遭新特蘭逼和一仗前，在各項賽事多達8場零失球，莫斯基拉（Cristhian Mosquera）向《衛報》說：「我們的目標，就是保住我們的地盤（禁區），不要讓任何人進入，不容許敵人靠近，然後在進攻製造威脅。」這名今季從華倫西亞過檔的中堅，認為阿迪達灌輸的是一種態度多於戰術：「這其中也包含戰術，好像跑位等等，但我認為很大程度是心理因素，是態度。在更衣室裡，我們對自己充滿信心，知道自己的能力，也知道自己能達到甚麼高度。」「教練和工作人員會告訴我們：要享受防守。」他補充：「賽後，當你完成一些鏟截或封鎖敵將的動作後，要慶祝，這樣才能給球隊注入活力，帶來能量。我們這支球隊就具備這種精神，看看那些全隊回防的時刻，就是本季球隊表現的關鍵所在。」now.com 體育 ・ 21 小時前
【屈臣氏】網店買滿$888即減$130（只限19/11）
屈臣氏網店今日（11月19日）突發推出一日快閃優惠，只要買滿$888及輸入「LESS130」即減$130，買滿$1,299輸入「LESS200」即減$200！YAHOO著數 ・ 10 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 1 天前
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？
近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前