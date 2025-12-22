曲奇餅食譜｜士多啤梨唧花曲奇餅

?萬聖節?系列之 ?士多啤梨唧花曲奇餅? 好可愛的造型唧花曲奇餅?? 以往的萬聖節同聖誕節，我好多時都會整呢款曲奇餅，但都係朱古力味的煤炭屎鬼曲奇，今年轉下顏色同口味，整左士多啤梨味，又加左蝴蝶結裝飾糖，感覺好不一樣哦?? 可惜用士多啤梨粉整的曲奇餅，焗完後的成品都係啡啡地色，始終做唔到粉粉嫩嫩的顏色，每次整士多啤梨味的曲奇都有呢個問題?? 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/4PqusAwxjaunNhYh/ Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時內

份量人數: 5-6人



食材

牛油 85 g

糖 25 g

蛋 半隻

低筋麵粉 83 g

高筋麵粉 9 g

粟粉 13 g

奶粉 5 g

士多啤梨粉 10 g



食譜份量

30塊 N／A





作法:

1 ：

將牛油（牛油先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）攪拌成軟滑忌廉狀 2. 加入糖攪拌至變白及輕軟 3. 加入蛋攪拌至完全均勻 4. 用篩逐少加入低筋麵粉、高筋麵粉、粟粉、奶粉和士多啤梨粉（分3次，加到第3次時可用手將粉團搓勻至光滑）

3 ：

粉團加入唧袋，於不黏烤盤上唧出花紋

4 ：

預熱5分鐘（150°），放中層，焗約20-25分鐘（時間視乎厚薄而定） 2. 最後用餘溫再焗5-8分鐘（餘溫可令曲奇更脆口；不需焗至太上色，否則會影響士多啤梨的顏色，令粉紅色變成啡紅色），放涼，即可

