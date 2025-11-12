更正及取代：屈臣氏集團全球青年就業計劃完成過半目標：已於全球招聘13萬4千名青年，提供380萬小時培訓， 培育未來零售領袖

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月12日 - 全球最大的國際健康及美容零售集團屈臣氏集團今日宣布，其全球青年就業計劃達成重要的里程碑，已聘請了13萬4千名青年，超越了其承諾於2030年前創造20萬個就業機會的一半目標。
除創造就業機會外，屈臣氏集團在培訓發展方面更投入大量資源，為新入職的青年於首年提供共380萬小時的培訓課程——即平均每位青年獲28小時培訓。可見集團致力培育年輕世代，令他們在瞬息萬變的零售環境中掌握所需工作技能。
集團於2022年推出此計劃，旨在幫助年輕一代應對踏入職場時面臨的挑戰。雖具學術知識，但缺乏工作經驗與技能，往往限制了他們的就業競爭力。集團透過提供工作機會及實用技能培訓，致力協助他們克服就業挑戰。
培育未來棟樑
屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士表示：「屈臣氏集團給予年輕人的不僅是一份工作，更是一份歸屬感、使命感與成功的關鍵技能。」
「培育年青世代，就是投資我們的未來——包括零售業、社區以至整個世界。這正是我們創造每一個機會背後的初衷。」
創造更深遠的影響
除了提供工作機會，屈臣氏集團更著重青年長遠的職業發展，為他們提供數碼技能、顧客服務及領導能力等關鍵技能培訓。屈臣氏集團持續與教育機構及非政府組織合作，確保所有青年都能公平獲得職業發展機會。
展望未來，屈臣氏集團將繼續承諾：
於2030年前創造20萬個青年就業機會
擴展數碼技能及可持續發展相關的培訓
透過科技及生成式人工智能推動零售創新
了解更多屈臣氏集團的青年就業計劃及就業機會，請瀏覽：
加入我們 | 屈臣氏集團 - 長江和記實業成員
