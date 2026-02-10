更生青少年到大灣區交流 懲教署：有參加者「黑暴」期間被報章煽動和誤導｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】一批已出獄並正接受監管的青少年，日前在懲教署安排下到大灣區交流，認識國家歷史文化和不同領域的發展。據懲教署新聞稿，有參加者指出，在 2019 年「黑暴」期間，他和朋友被報章煽動和誤導，走到街上作出暴力行為，因此入獄，他希望能改過自新，融入社會，並貢獻香港和祖國。

14 名更生青少年於 2 月 7 日前往佛山交流，參觀了三譚革命事蹟展覽館等地方，並到訪學校和中醫院。交流團之後到珠海，到一間通用飛機公司及一間太空中心參與研學活動。

參加者：重新認識祖國

參加者阿明（化名）指，已多年沒有踏足內地，他以往因被誤導而對內地存有誤解，此行讓他大開眼界。新聞稿指，阿明不僅認識中國歷史文化，更首次乘坐高鐵及參觀科技企業，切身感受到國家發展迅速，他感謝署方的悉心安排，讓他重新認識祖國。

懲教署指，交流團屬署方「沿途有『理』」更生計劃之延伸，對象是曾參與「黑暴」事件的受監管青少年，旨在透過實地走訪、親身觀察，讓參加者學習和了解源遠流長的中國歷史與文化底蘊，見證國家繁榮發展，加深對國情與國家發展的理解，並建立對國家的歸屬感及加強國民身分認同。