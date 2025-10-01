43歲曹敏莉氣質與容貌「比22年前港姐奪冠更美」！5招凍齡保養法大揭秘：由內到外都要「保濕」

早前，港姐冠軍曹敏莉的43歲生日照引發網民熱烈討論，不少人大讚她的凍齡美貌「十年如一日」。當年她以大熱姿態摘下后冠，氣質出眾的形象早已深入民心，轉眼間已過去二十多年，但歲月似乎並未在她身上留下太多痕跡，依舊保持出眾美貌與優雅氣質。到底她是如何保持驚人的凍齡狀態呢？以下即揭開她的獨門凍齡保養法！

43歲曹敏莉絕美凍齡近照獲大讚！

2003年奪得香港小姐冠軍的曹敏莉早已淡出幕前，如今已為三子之母，但她的狀態仍然令人驚艷。早前，好友楊洛婷在社交平台分享兩人慶祝生日的合照，照片中的曹敏莉肌膚緊緻飽滿，整個人容光煥發，那份從容優雅的成熟氣質更勝當年。讓無數網民驚嘆不已。楊洛婷更寫道：「If we weren’t our age，真心覺得我哋仲有資格參選Miss Hong Kong！」笑指若非年齡所限，她們絕對有資格再次踏上港姐舞台。

圖片來源：Instagram@chomandylee

圖片來源：YouTube@TVB USA Official

照片迅速引起網民的熱烈迴響，紛紛留言大讚曹敏莉：「真人更有氣質」、「當年她一選出來就覺得氣質非凡」、「淡妝時更好看」，甚至有人直言：「若她今日再參選港姐，冠軍位置同樣非她莫屬！」

圖片來源：Instagram@chomandylee

圖片來源：Instagram@chomandylee

曹敏莉凍齡秘訣1. 勤做運動

即便淡出演藝圈多年，曹敏莉依然維持規律的運動習慣。無論是瑜伽、羽毛球還是近年流行的匹克球，她都樂在其中，更常與三名子女一起到戶外活動。運動對她而言不只是維持身形，更是一種排毒與釋放壓力的方法。

圖片來源：Instagram@chomandylee

圖片來源：Instagram@chomandylee

曹敏莉凍齡秘訣2. 護膚流程絕不偷懶

曹敏莉曾公開分享肌膚保養最重要的一步就是「徹底清潔」，因此她每天必定確保卸妝乾淨，細心地完成洗面與磨砂步驟。接著，再按步驟塗上爽膚水、精華、眼霜及面霜等。她強調即使工作繁忙也不能跳過任何程序，只有持之以恆的護膚習慣，才能讓肌膚真正維持光澤與彈性。

圖片來源：Instagram@chomandylee

圖片來源：Instagram@chomandylee

曹敏莉凍齡秘訣3. 每日睡滿9小時

除了護膚品的幫助，她更重視內在修復。她曾向媒體透露每天務必要睡滿9小時，因為好的睡眠才能夠讓身體修復，肌膚自然也會展現最佳狀態。多年來，她嚴守這個習慣，因此不論膚質或是精神狀態，總能保持青春洋溢。

圖片來源：Instagram@chomandylee

圖片來源：Instagram@chomandylee

曹敏莉凍齡秘訣4. 由內到外都要「保濕」

生活在濕度變化大的香港，她深知肌膚保濕的重要性。每逢乾燥季節，她會確保每天攝取足夠水分，維持一天至少8杯水的攝入量。她認為喝水是最簡單又最有效的美容法，不僅能滋潤肌膚，還能幫助身體代謝廢物，讓整體氣色更加紅潤。

圖片來源：Instagram@chomandylee

圖片來源：Instagram@chomandylee

曹敏莉凍齡秘訣5. 清淡飲食

在飲食方面，她秉持簡單清淡的原則，避免過量攝取醃製或高油膩的食物，偏好白肉多於紅肉。這樣的飲食習慣，讓她的身體維持輕盈感，膚質也不容易出現暗沉。真正的美麗是由內而外散發，而飲食正是其中最根本的基礎。

圖片來源：Instagram@chomandylee

圖片來源：Instagram@chomandylee

