曼聯名宿麥昆死因調查揭球員悲歌 重複頂頭槌致慢性創傷性腦病變

哥頓麥昆（右）球員時代任職中堅，每場球賽都例必要頂頭槌。圖為 1975 年他效力列斯聯的一場賽事中與對手阿仙奴球員爭頂皮球。(Photo by Sunday People/Mirrorpix/Getty Images)

曾來港效力精工的蘇格蘭籍曼聯足球名宿哥頓麥昆（Gordon McQueen），2023 年在其北約克郡家中因肺炎離世。驗屍官指出，麥昆死前兩年已患衰弱症，有可能跟他任職球員時重複頂頭槌，引致血管性失智症及慢性創傷性腦病變。

曾投訴頂頭槌不好 專家指守衞高危

麥昆是七、八十年代著名蘇格蘭中堅，曾經 30 次代表國家隊，先後效力過聖美倫、列斯聯及曼聯，又曾來港加盟當年班霸精工。2023 年，年屆七旬的他在 Northallerton 家中過身，其女兒表示，父親曾告訴家人，長時間頂頭槌可能不是好事。死前兩年，麥昆已證實患上血管性失智症。

雖然其正式死因為肺炎，但他晚年已變得衰弱，連月臥病在床。驗屍官 Jon Heath 指出，麥昆的衰弱症是由血管性失智症加上慢性創傷性腦病變引起，繼而造成肺炎，而重複頂頭槌有可能導致慢性創傷性腦病變。

麥昆曾於 1985 年來港加盟當年班霸精工。 （Matthew Lai / 香港足球懷舊圖片展 / facebook）

哥頓麥昆在足球界享負盛名，圖為 2023 年蘇格蘭國家隊在其死後的一場歐洲國家盃外圍賽賽前向他拍掌致敬。(Photo by Mark Leech/Offside/Offside via Getty Images)

格拉斯哥伊利沙伯女王大學醫院的神經病理學顧問 Willie Stewart 檢驗過麥昆的屍體，發現其腦部一塊薄膜有撕裂迹象，腦袋的多個部位亦有慢性創傷性腦病變病徵。他指出，慢性創傷性腦病變是麥昆致死的重要原因，而唯一相關證據就是腦部重複受到撞擊，即是頂頭槌。

Willie Stewart 說，足球員和欖球員都有類似徵狀，其中足球運動的守門員很少頂頭槌，他們的風險與一般人無異，但守衞的風險則特別大。麥昆的女兒憶述，父親在球員時代未受過重傷，但曾經遇過腦震盪，在曼聯時代操練完畢回家後，會表示頭痛並躲在漆黑的睡房內。