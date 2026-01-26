專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
曼聯名宿麥昆死因調查揭球員悲歌 重複頂頭槌致慢性創傷性腦病變
曾來港效力精工的蘇格蘭籍曼聯足球名宿哥頓麥昆（Gordon McQueen），2023 年在其北約克郡家中因肺炎離世。驗屍官指出，麥昆死前兩年已患衰弱症，有可能跟他任職球員時重複頂頭槌，引致血管性失智症及慢性創傷性腦病變。
曾投訴頂頭槌不好 專家指守衞高危
麥昆是七、八十年代著名蘇格蘭中堅，曾經 30 次代表國家隊，先後效力過聖美倫、列斯聯及曼聯，又曾來港加盟當年班霸精工。2023 年，年屆七旬的他在 Northallerton 家中過身，其女兒表示，父親曾告訴家人，長時間頂頭槌可能不是好事。死前兩年，麥昆已證實患上血管性失智症。
雖然其正式死因為肺炎，但他晚年已變得衰弱，連月臥病在床。驗屍官 Jon Heath 指出，麥昆的衰弱症是由血管性失智症加上慢性創傷性腦病變引起，繼而造成肺炎，而重複頂頭槌有可能導致慢性創傷性腦病變。
格拉斯哥伊利沙伯女王大學醫院的神經病理學顧問 Willie Stewart 檢驗過麥昆的屍體，發現其腦部一塊薄膜有撕裂迹象，腦袋的多個部位亦有慢性創傷性腦病變病徵。他指出，慢性創傷性腦病變是麥昆致死的重要原因，而唯一相關證據就是腦部重複受到撞擊，即是頂頭槌。
Willie Stewart 說，足球員和欖球員都有類似徵狀，其中足球運動的守門員很少頂頭槌，他們的風險與一般人無異，但守衞的風險則特別大。麥昆的女兒憶述，父親在球員時代未受過重傷，但曾經遇過腦震盪，在曼聯時代操練完畢回家後，會表示頭痛並躲在漆黑的睡房內。
