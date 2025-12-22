宏福苑五級火｜情緒支援熱線
曼谷好去處｜曼谷最新地標Skyflyers！135米高空飛翔體驗、亞太區最高巨型韆鞦俯瞰湄南河全景
每次去曼谷旅行都會有新的驚喜及刺激。如小型Gokart或是空中玻璃步道。最近有更刺激的活動等緊大家體驗。就是位於曼谷河濱碼頭夜市（Asiatique The Riverfront）最新登場的 「Skyflyers Wings of Garudapterus」，以135米驚人高度成為亞太地區最高的巨型鞦韆設施，相當於36層樓高的建築物。這個以泰國發現的翼龍化石Garudapterus為靈感的全新遊樂設施，結合刺激的高空飛翔體驗與360度湄南河全景，成為曼谷近期打卡新地標。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak｜HopeGoo
酒店住宿優惠格價平台：
Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜HopeGoo
行程及飲食優惠平台：
翼龍主題高空體驗 挑戰亞太最高紀錄
「Skyflyers Wings of Garudapterus」的命名源於泰國古生物學家團隊發現的翼龍化石Garudapterus，這隻史前飛行恐龍成為整個設施的設計靈感。作為侏羅紀世界體驗館（Jurassic World: The Experience Bangkok）的延伸項目，Skyflyers將恐龍主題與極限遊樂設施完美結合。
Skyflyers Wings of Garudapterus
時間：1pm-10pm
地址：2194 Charoen Krung Rd, Khwaeng Wat Phraya Krai, Khet Bang Kho Laem, Bangkok 10120, Thailand. Asiatique The Riverfront （ 地圖 ）
交通：搭BTS到Saphan Taksin站，2號出口再轉乘免費接駁船
票價：320泰銖
網址：按這裏
這座巨型鞦韆以135米高度刷新亞太地區紀錄，成為全球第三高的同類型設施。遊客坐上24個座位後，機械臂會逐漸上升並開始旋轉擺盪，速度與高度同步攀升，讓人體驗如翼龍般在空中翱翔的感覺。設施提供不同速度模式選擇，包括較溫和的「Relax Mode」，讓不同膽量的遊客都能享受高空體驗。日間可以360度飽覽曼谷市景與湄南河風光，夜晚則能欣賞城市燈火與河岸夜色交織的迷人景緻。
由於週末經常爆滿，建議提前網上預訂確保入場。不過要注意的是身高上有所限制，120cm以上，140cm以下兒童需成人陪同乘坐。
河濱碼頭夜市新玩法 變身曼谷必遊熱點
挑戰完巨型鞦韆的極限高度後，當然不能錯過整個河濱碼頭夜市的其他精彩設施。作為曼谷首個大型河畔生活中心，Asiatique結合了購物、餐飲和娛樂元素。最為人熟悉的，當然是高達60米的「Asiatique Sky」摩天輪。雖然在高度上被Skyflyers超越，但絕對是觀賞湄南河景色的最佳選擇。
旋轉一圈約15分鐘，可悠閒欣賞湄南河兩岸風光。（Getty Images）
此外，整個發展區正積極擴展，而Skyflyers的進駐，其實是大型主題項目「Jurassic World: The Experience」的一部分。所以除了極限鞦韆及摩天輪外，大家還可以體驗沉浸式的史前主題活動和互動古生物學探索區，深入了解恐龍世界。
河濱碼頭本身就是集購物、餐飲與表演於一身的大型休閒空間。1,500多間商舖售賣各式泰國手工藝品、服飾與紀念品，40多家餐廳提供泰式街頭小食到高級料理的多元選擇。每晚上演歌舞表演，摩天輪原本就是夜市地標之一，現在Skyflyers的加入讓高空體驗選擇更豐富，大家可在河濱碼頭夜市玩足半日。
更多相關文章：
Countdown 2026｜清邁天燈節靚景12月底再現！CAD 2026跨年限定：夜放天燈
飛泰國旅行就有禮物？曼谷/清邁/布吉機場換免費限定禮物包 有機會贏100萬泰銖旅遊券
清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品
清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地
泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯
清邁好去處｜5大體驗式旅遊景點！滑翔傘鳥瞰近郊美景/叢林飛索凌空飛翔/遊園車親親野生動物
泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置
曼谷美食｜曼谷米芝蓮餐廳免排隊攻略！泰國首間三星餐廳/俯瞰湄南河靚景/最平$959有交易
曼谷美食｜朱拉隆功夜市10大美食推介：8年米芝蓮必比登鴨肉店、超邪惡Nutella爆醬包、冬蔭功媽媽麵超惹味
曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站
曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至1pm
曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線
泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP
泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌
2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜
其他人也在看
訪港旅客昨逾23.5萬人次內地客佔近8成
文化體育及旅遊局表示，昨日訪港旅客總數達 23.5586萬人次，內地旅客有超過18.7萬人次，是自國慶黃金周以來最高紀錄；非內地旅客則達到接近4.8萬人次，為今年新高，亦是疫情以來第二高。局方表示，數字反映無論是探親訪友，或節日旅遊，香港都是旅客首選目的地之一。局方在社交網站表示，聖誕向來是家人團聚的日子，加上今日亦是冬至，不少市民與旅客都選擇在香港共度溫馨時光，感受城市的獨特魅力。同時，啟德郵輪碼頭在剛過去的星期五迎來兩艘國際郵輪同日停泊，進一步帶動郵輪旅客來港。本港同時有連串活動上演：包括旅發局於中環舉辦的「冬日小鎮.中環」及「光影匯.中環」，西九文化區亦有巨型夢幻充氣樂園、聖誕小鎮等大型節日活動，配合各區燈飾、商場主題布置等，為市民和旅客提供多元活動。（BC)#訪港旅客 #文旅局infocast ・ 1 天前
海洋公園買一送一優惠！人均只要$269起，入園睇熊貓家姐、細佬＋Sanrio人氣角色打卡
自熊貓家姐「加加」和細佬「得得」出世、大熊貓新成員「安安」和「可可」遷入海洋公園後，在本港掀起一股熊貓熱潮，吸引一眾熊貓粉絲入園跟牠們見面！探熊貓外，即日至2026年8月23日期間更有Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，多個主題打卡位及6大人氣角色同大家見面。Klook將於12月22日9pm起推出門票買一送一優惠碼【HKOPXMAS】，2張標準門票原價$1,076起，折後人均只要$269起，必搶！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
大角咀美食｜名店廚主理意式小館「Osteria UNO」 必試自家製手工意粉/Pizza
大角咀最近新開一間意式小館，主打各款每日鮮製手工意粉及手工pizza等，大廚兼主理人之一曾效力城中幾間名店，難得食物高質之餘性價比亦不錯。Yahoo Food ・ 1 天前
2025日本溫泉排行榜出爐！過萬旅客真實投選：草津連霸16年；箱根、別府、有馬繼續上榜
日本溫泉多不勝數，到底該從哪裡開始？每年由BIGLOBE舉辦的「日本溫泉大賞（みんなで選ぶ 温泉大賞）」其實是很可靠的參考指標，因為排行不是專家決定，而是由真正泡過的旅客投票選出的「實評榜」。第16屆投票期間從2024年12月24日一路到2025年2月13日，最終共收到過萬票。最為香港人熟悉的草津、有馬、箱根、下呂分別都有打入五強，看來港人的溫泉品味和日本人相當接近呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？
就算經常出入香港國際機場，都不代表大家熟悉機場～今次Yahoo Travel為大家細數10個香港國際機場的服務！行李太重？有行李送遞/搬運/寄存服務；漏了文件，有文件送遞或打印、影印及掃描服務；電話沒電，有充電設施及免費電話；就連淋浴設施、銀行及外幣找換、電動車等都有，你又試過哪一項？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
國泰航空(00293)首11個月載客量增27% 11月單月增26%
國泰航空(00293)公布，2025年11月份的載客量較去年同月增加26%，可用座位公里數按年增加22%。2025年前11個月的載客量較去年同期增加27%。11月的載貨量較2024年同月增加10%，可用貨物噸公里數按年增加7%。2025年前11個月的載貨量亦較去年同期增加10%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管香港於月內並無長假期，客運量仍然保持強健，運載率達到87%，創兩年單月新高。集團於11月繼續擴展環球航線網絡。國泰航空在月內開通每日往返長沙的服務，並新增阿德萊德季節航線。香港快運亦有每日往返亞庇（沙巴）的航班啟航。在2025年，集團新增20個客運航點，網絡覆蓋全球103個目的地，進一步提升香港國際航空樞紐的環球連繫。 (WH)infocast ・ 13 小時前
網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，拋出一條被樓主形容為「世紀難題」的飲食疑問：「公筷係黑色定白色？」樓主分享自己在酒樓用餐時的觀察，指當日大部分人都以黑色作公筷，白色自用，帖文一出即引發大量網民參與討論，意見分歧之餘，有人亦提出比顏色更重要的因素。Yahoo Food ・ 2 小時前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 17 小時前
港姐靚媽朱千雪一家三口飛加拿大過冬超溫馨 曬與醫生老公合照放閃
2012年香港小姐季軍朱千雪自從榮升人妻及人母後減少了幕前工作，她最近與家人一同飛往加拿大過冬，並於社交平台分享溫馨快樂的生活點滴。Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 18 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」
54歲「兒歌天后」陳松伶近年成功由暴肥體態變回纖瘦「美魔女」，在短短半年內驚人地甩掉20公斤贅肉，近日為宣傳演唱會再次出現在鏡頭前，逆齡外貌與身材引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 23 小時前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面
【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同香港動物報 ・ 1 天前
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18
無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！Yahoo Style HK ・ 42 分鐘前
高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」， 雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則Japhub日本集合 ・ 17 小時前
美國副總統范斯 強烈批評美方援助烏克蘭
據烏克蘭 RBC - 烏克蘭通訊社周一（22 日）報導，美國副總統范斯強烈批評美國向烏克蘭提供的援助。鉅亨網 ・ 1 小時前