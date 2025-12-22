焦點

宏福苑五級火｜情緒支援熱線

曼谷好去處｜曼谷最新地標Skyflyers！135米高空飛翔體驗、亞太區最高巨型韆鞦俯瞰湄南河全景

曼谷好去處｜曼谷最新地標Skyflyers！135米高空飛翔體驗、亞太區最高巨型韆鞦俯瞰湄南河全景
曼谷好去處｜曼谷最新地標Skyflyers！135米高空飛翔體驗、亞太區最高巨型韆鞦俯瞰湄南河全景

每次去曼谷旅行都會有新的驚喜及刺激。如小型Gokart或是空中玻璃步道。最近有更刺激的活動等緊大家體驗。就是位於曼谷河濱碼頭夜市（Asiatique The Riverfront）最新登場的 「Skyflyers Wings of Garudapterus」，以135米驚人高度成為亞太地區最高的巨型鞦韆設施，相當於36層樓高的建築物。這個以泰國發現的翼龍化石Garudapterus為靈感的全新遊樂設施，結合刺激的高空飛翔體驗與360度湄南河全景，成為曼谷近期打卡新地標。

遊泰必玩！曼谷最新地標Skyflyers 135米高空飛翔體驗 亞太區最高巨型韆鞦 俯瞰湄南河全景

翼龍主題高空體驗 挑戰亞太最高紀錄

「Skyflyers Wings of Garudapterus」的命名源於泰國古生物學家團隊發現的翼龍化石Garudapterus，這隻史前飛行恐龍成為整個設施的設計靈感。作為侏羅紀世界體驗館（Jurassic World: The Experience Bangkok）的延伸項目，Skyflyers將恐龍主題與極限遊樂設施完美結合。

Skyflyers Wings of Garudapterus聳立於曼谷河濱夜市，135米高的巨型鞦韆設施在夜色中特別耀眼，成為湄南河畔最搶眼的新地標。（Getty Images、官方圖片）
Skyflyers Wings of Garudapterus聳立於曼谷河濱夜市，135米高的巨型鞦韆設施在夜色中特別耀眼，成為湄南河畔最搶眼的新地標。（Getty Images、官方圖片）

Skyflyers Wings of Garudapterus

時間：1pm-10pm

地址：2194 Charoen Krung Rd, Khwaeng Wat Phraya Krai, Khet Bang Kho Laem, Bangkok 10120, Thailand. Asiatique The Riverfront （ 地圖

交通：搭BTS到Saphan Taksin站，2號出口再轉乘免費接駁船

票價：320泰銖

網址：按這裏

遊客在Skyflyers上體驗高空飛翔的刺激感，24個座位同時升空旋轉，背景是湄南河美景。（官方圖片）
遊客在Skyflyers上體驗高空飛翔的刺激感，24個座位同時升空旋轉，背景是湄南河美景。（官方圖片）

這座巨型鞦韆以135米高度刷新亞太地區紀錄，成為全球第三高的同類型設施。遊客坐上24個座位後，機械臂會逐漸上升並開始旋轉擺盪，速度與高度同步攀升，讓人體驗如翼龍般在空中翱翔的感覺。設施提供不同速度模式選擇，包括較溫和的「Relax Mode」，讓不同膽量的遊客都能享受高空體驗。日間可以360度飽覽曼谷市景與湄南河風光，夜晚則能欣賞城市燈火與河岸夜色交織的迷人景緻。

由於週末經常爆滿，建議提前網上預訂確保入場。不過要注意的是身高上有所限制，120cm以上，140cm以下兒童需成人陪同乘坐。

從地面仰望Skyflyers的壯觀景象，巨型機械臂設計靈感來自翼龍Garudapterus的翅膀造型，展現力與美的結合。（官方圖片）
從地面仰望Skyflyers的壯觀景象，巨型機械臂設計靈感來自翼龍Garudapterus的翅膀造型，展現力與美的結合。（官方圖片）
夜晚的Skyflyers配備LED燈光系統，隨著音樂節奏變換色彩，為河濱夜市增添動感活力的視覺效果。（官方圖片）
夜晚的Skyflyers配備LED燈光系統，隨著音樂節奏變換色彩，為河濱夜市增添動感活力的視覺效果。（官方圖片）

河濱碼頭夜市新玩法 變身曼谷必遊熱點

挑戰完巨型鞦韆的極限高度後，當然不能錯過整個河濱碼頭夜市的其他精彩設施。作為曼谷首個大型河畔生活中心，Asiatique結合了購物、餐飲和娛樂元素。最為人熟悉的，當然是高達60米的「Asiatique Sky」摩天輪。雖然在高度上被Skyflyers超越，但絕對是觀賞湄南河景色的最佳選擇。

Asiatique Sky摩天輪高60米，雖然高度不及Skyflyers，但封閉式車廂設計更適合家庭遊客，緩慢旋轉一圈約15分鐘，可悠閒欣賞湄南河兩岸風光。（Getty Images）
Asiatique Sky摩天輪高60米，雖然高度不及Skyflyers，但封閉式車廂設計更適合家庭遊客，緩慢旋轉一圈約15分鐘，可悠閒欣賞湄南河兩岸風光。（Getty Images）

旋轉一圈約15分鐘，可悠閒欣賞湄南河兩岸風光。（Getty Images）

此外，整個發展區正積極擴展，而Skyflyers的進駐，其實是大型主題項目「Jurassic World: The Experience」的一部分。所以除了極限鞦韆及摩天輪外，大家還可以體驗沉浸式的史前主題活動和互動古生物學探索區，深入了解恐龍世界。

侏羅紀世界體驗館內的恐龍模型展示區，配合聲光效果重現史前世界，是Skyflyers以外另一個受歡迎景點。（Getty Images）
侏羅紀世界體驗館內的恐龍模型展示區，配合聲光效果重現史前世界，是Skyflyers以外另一個受歡迎景點。（Getty Images）

河濱碼頭本身就是集購物、餐飲與表演於一身的大型休閒空間。1,500多間商舖售賣各式泰國手工藝品、服飾與紀念品，40多家餐廳提供泰式街頭小食到高級料理的多元選擇。每晚上演歌舞表演，摩天輪原本就是夜市地標之一，現在Skyflyers的加入讓高空體驗選擇更豐富，大家可在河濱碼頭夜市玩足半日。

河濱碼頭夜市的傳統泰式建築商店街，超過1,500間店舖沿著河岸排開，從手工香薰蠟燭、泰服到餐廳應有盡有，週末晚上人潮最熱鬧。（Getty Images）
河濱碼頭夜市的傳統泰式建築商店街，超過1,500間店舖沿著河岸排開，從手工香薰蠟燭、泰服到餐廳應有盡有，週末晚上人潮最熱鬧。（Getty Images）
從BTS Saphan Taksin站到河濱碼頭的免費接駁船，船程約15分鐘，傍晚時分在船上已可遠眺Skyflyers。（Getty Images）
從BTS Saphan Taksin站到河濱碼頭的免費接駁船，船程約15分鐘，傍晚時分在船上已可遠眺Skyflyers。（Getty Images）

