曼谷好去處｜POP LAND首個海外沉浸式樂園登陸曼谷Siam Paragon！必搶限量版MOKOKO公仔

今個聖誕遊曼谷注意！泰國觀光局與POP MART合作於Siam Paragon舉行POP LAND首個海外大型快閃活動，佔地超過1萬呎的沉浸式樂園，設有5大主題區域，亮點有泰國首座POP LAND聖誕樹、5米高MOKOKO巨型公仔、大型粉紅色波波池等，找到首次亮相泰國的MOKOKO、MOLLY、SKULLPANDA、HIRONO等大熱角色，並且限量發售多款MOKOKO公仔，粉絲們必到！

泰國觀光局與POP MART合作於Siam Paragon舉行POP LAND首個海外大型快閃活動。（相片來源：POP MART Thailand@Facebook）

POP LAND首個海外沉浸式樂園

活動由即日至2026年1月11日期間舉行，展期橫跨聖誕及新年，佔地超過1萬呎，設有5大主題區域，當中「POP LAND CASTLE」最大亮點是高達5米的MOKOKO巨型公仔，再加上MOLLY、SKULLPANDA、HIRONO等大熱角色，彷彿把整個POP LAND搬到現場；「POP LAND CASCADE」是一條光之隧道，可愛角色牆面展示多款人氣角色，宛如走進夢幻世界；「POP LAND CHRISTMAS TREE」為泰國首座POP LAND聖誕樹，樹上綴以各種角色的裝飾，入夜亮燈後可愛指數爆表；位於Siam Center 中庭的「POP SLIDE: Finding MOKOKO」，粉紅色巨型波波池約有逾十萬顆波波，拍照及玩樂一次滿足；「POPSICLE Café」推出泰國限定雪條包括TWINKLE TWINKLE TWIN MANGO YUZU，以及SKULLPANDA雙倍朱古力及芝士蛋糕味，造型超可愛！另每個星期五至日的7點、8點及9點都會舉行CASTLE MAPPING 光雕表演與POP BUBBLE SHOW泡泡表演，氣氛十足！

「POP LAND CASTLE」最大亮點是高達5米的MOKOKO巨型公仔。（相片來源：POP MART Thailand@Facebook）

「POP LAND CHRISTMAS TREE」為泰國首座POP LAND聖誕樹。（相片來源：POP MART Thailand@Facebook）

聖誕樹綴以各種角色裝飾，入夜亮燈後可愛指數爆表。（相片來源：POP MART Thailand@Facebook）

「POPSICLE Café」推出兩款超可愛的泰國限定雪條。（相片來源：POP MART Thailand@Facebook）

每個星期五至日的7點、8點及9點都會舉行CASTLE MAPPING 光雕表演與POP BUBBLE SHOW泡泡表演，氣氛十足！（相片來源：POP MART Thailand@Facebook）

必搶多款限量版公仔

此外，活動設有快閃店，出售多款限量版公仔，包括MOKOKO Sweetheart Series、Jump into summer Series-MOKOKO Vinyl Plush Pendant等，需事先在線上登記，才能入場參觀並購買，大會不定時於官方Facebook公布登記日期、時間與連結，有興趣記得留意吧！

活動設有快閃店，出售多款限量公仔。（相片來源：POP MART Thailand@Facebook）

當中以MOKOKO公仔最為搶手。（相片來源：POP MART Thailand@Facebook）

POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND

日期：由即日至2026年1月11日

地點：Siam Paragon（地圖按此）

交通：BTS Siam站直達

