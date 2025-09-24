曼谷市區醫院前突現50公尺深天坑 3500人緊急疏散

（法新社曼谷24日電） 泰國曼谷薩姆森路（Samsen Rd）瓦吉拉醫院（Vajira Hospital）前一段路面今天早上突然塌陷，形成約50公尺深坑洞，所幸未傳出人員傷亡。

事故發生時間約在上午7時13分，初步估計塌陷面積長寬各達30公尺，剛好位於瓦吉拉醫院捷運站上方。

為確保安全，杜席特區公所（Dusit District Office）已封閉瓦吉拉與桑希（Sanghi）兩個路口之間的路段。

瓦吉拉醫院已全面暫停門診服務，並緊急疏散鄰近大樓約3500名住院病患。初步報告指出，醫院主體建築並未受損。附近公寓住戶也接獲指示撤離。

廣告 廣告

塌陷發生時，兩根電線桿及一輛警車掉入坑洞。曼谷的首都電力局（Metropolitan Electricity Authority, MEA）人員已到場處理。

發生塌陷地區先前因捷運紫線工程而封閉。至於塌陷原因，相關單位尚未確認。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）與市府團隊已到現場勘查。查察說，坍塌地點為醫院捷運站的隧道與車站交界處，土壤流入隧道後，導致周邊結構下陷且大型水管破裂。