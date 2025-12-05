圖為香港國際機場。（資料圖片）

曼谷抵港航班發生盜竊案。

昨日（4日）一班由曼谷飛往香港的航班上，一名乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛，懷疑被人盜去。機場警區人員接報到場，經初步調查後，拘捕一名45歲持護照的內地男子，涉嫌盜竊。警方經調查後指，該名被捕男子懷疑盜取機上該名乘客放在行李袋內的歐羅現金，約值港幣7000元，又在被捕人身上檢獲懷疑屬《藥劑業及毒藥條例》下第一部毒藥的藥物，據知為懷疑壯陽藥。案件其後交由機場警區刑事調查隊第七隊跟進。

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區將持續進行宣傳及教育工作，並與機場持份者，包括香港機場管理局、機場保安有限公司及航空公司保持緊密聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過舉辦定期防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

罪成最高可被判囚10年

警方重申，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。

罪成最高可被判囚兩年

另外，警方亦提醒，藥劑製品受《藥劑業及毒藥條例》（香港法例第138章）規管。有關製品必須符合安全、效能及素質要求，並須先獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，才可在本港銷售或分發。根據該條例，非法銷售或管有未經註冊藥物，或屬「第一部毒藥」的管制物質，均屬刑事罪行。每項罪行最高可被判處監禁2年及罰款10萬元。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/曼谷抵港航班現機艙老鼠-45歲內地漢偷7000元被捕/625147?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral