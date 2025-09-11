曼谷新商場Central Park Bangkok開幕！17間米芝林指南美食+打卡空中花園+獨家POP MART快閃店

曼谷最新商場Central Park Bangkok開幕！17間米芝林指南美食+打卡空中花園+獨家POP MART快閃店

曼谷近年大型商場一個接一個登場，最新加入戰團的就是Central Park Bangkok。這個結合購物、餐飲、休閒的新地標。座落於Silom與Rama IV交界的黃金地段，距離BTS站及MRT站只需幾分鐘路程。這個全新綜合購物中心最特別之處，是集結了17間米芝蓮指南推介餐廳，當中包括多間首次進軍泰國的日韓名店。除購物及餐飲外，頂層設有超大空中花園，能俯瞰城市景觀；另有POP MART快閃店，推出獨家限定系列。無論購物還是用餐，Central Park Bangkok都值得大家加入曼谷行程之中。

Central Park Bangkok外觀設計摩登簡約，成為Silom區的新地標。（網上圖片）

米芝蓮美食集結 日韓名店首次登陸泰國

Central Park Bangkok樓高7層，總面積達80,000平方米，位於曼谷市中心Silom區，從BTS Sala Daeng站或MRT Silom站步行數分鐘即達，交通上比iconsiam更為方便。Central Park Bangkok其中一個賣點，必定是餐飲陣容，17間米芝蓮指南推介餐廳進駐，當中不少是首次在泰國開業的國際名店，如日式鐵板燒、海南雞飯、韓式烤肉、刺身專門店及法式甜品等等。G樓有Parkside Food Hall主打cafe及甜品店，LG樓西有Parkside Market結合街頭小吃及米芝蓮推薦餐廳，而5樓Parkside Eatery專攻高級泰國菜及咖啡店，連繫空中花園，用餐後可到戶外散散步。

Parkside Market區域，17間米芝林指南餐廳入口，燈光柔和，攤位整齊排列，讓人一睇就想試下各種美食。（網上圖片）

美食街集合70間泰國地道小食檔，從經典船麵、青木瓜沙律到芒果糯米飯應有盡有，讓遊客一次品嚐最正宗的泰式街頭美食。（網上圖片）

商場內部空間寬敞明亮，挑高設計配合自然採光，營造舒適購物環境。（網上圖片）

到於購物方面，有超過550個品牌進駐商場，1樓是About Fashion有國際時裝，2樓F是ashion Playground主打年輕潮流，3樓是Active Energy專注運動用品，4樓是Life Essentials提供生活必需品及美容。特別品牌包括國際連鎖如Zara、H&M、Uniqlo，此外還有泰國本地品牌如Sretsis服裝、Greyhound家居用品、Naraya袋等，強調本土設計元素，讓購物體驗更加貼地。

商場內的時裝專區展示最新潮流單品，從國際名牌到泰國設計師品牌一應俱全，滿足不同風格和預算的購物需求。（網上圖片）

商場內的泰國設計師品牌專區，展示本地創意時裝設計，價錢相宜又有特色。（網上圖片）

打卡必到！POP MART 快閃店＋空中花園

商場另一焦點是POP MART快閃店，這次帶來全球獨家發售的THE MONSTER WACKY MART系列。整個快閃店設計充滿怪獸元素，大型裝置和互動展品讓大家打卡留念。店內更有多款限定商品，包括特別版公仔和周邊精品，相信會成為收藏家的目標。

POP MART快閃店門口的巨型怪獸裝置，色彩繽紛充滿童趣，成為一大打卡位。（IG@centralparkbangkok）

店內展示THE MONSTER WACKY MART獨家系列，每款公仔設計精緻，粉絲必搶。（IG@centralparkbangkok）

商場頂層的空中花園Roof Park佔地超過5,000平方米，是曼谷市中心難得一見的綠化空間。花園設有健走步道、寵物友善區域和表演舞台，種植了大量熱帶植物，為繁忙的都市生活帶來一片綠洲。最吸引的是花園能夠俯瞰整個Lumpini公園，黃昏時分更可欣賞曼谷日落美景。花園內設有多個休憩區和咖啡座，讓遊客在購物後可以放鬆身心，享受曼谷獨有的城市景觀。整體來說，Central Park Bangkok絕對值得大家花半日時間去朝聖一下。

黃昏時分在花園觀景台遠眺，Lumpini公園和曼谷天際線盡收眼底，景色一流。（網上圖片）

空中花園綠意盎然，步道兩旁種滿熱帶植物，為城市帶來清新空氣。（網上圖片）

Central Park Bangkok

地址： 946 Rama IV Rd, Si Lom, Bang Rak, Bangkok 10500 Thailand （ 地圖 ）

營業時間： 10am – 10pm

交通：BTS Sala Daeng站5號出口或MRT Silom站2號出口

網址：按這裏

